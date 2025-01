大丸松坂屋百貨店とコラボ！メリックス 出産内祝いカタログ『ミルポッシェ』

メリックスは、 大丸松坂屋百貨店とコラボレーションした出産内祝いカタログ『ミルポッシェ』の2025年版を発刊しました。

メリックス『ミルポッシェ』

《2025年版『ミルポッシェ』の3つの注目ポイント》

1. ゴディバと共同開発した限定スイーツが新登場

世界中で愛される高級チョコレートブランド「ゴディバ」と共同開発したミルポッシェのオリジナルスイーツが新登場しました!ベリーやマンゴーなどのフルーツをふんだんに使用したタルトと、チョコレートとベリーのソースを重ねた贅沢なボトルアイスケーキは、ミルポッシェでしか購入できない限定品。

大切な方への贈りものに最適です。

・ゴディバ ショコラクリームフルーツタルト 4個入 3,456円(税込)

・ゴディバ ショコラクリームフルーツタルト 6個入 5,184円(税込)

・ゴディバ ショコラボトルアイスケーキ 4個入 4,104円(税込)

・ゴディバ ショコラボトルアイスケーキ 6個入 6,156円(税込)

※こちらの商品には別途冷凍配送料+1,100円(税込)がかかります。

ゴディバ ショコラクリームフルーツタルト

ゴディバ ショコラボトルアイスケーキ

2. 資生堂パーラー・千疋屋総本店など他にも有名ブランドの限定商品が多数

本年度からは「大丸松坂屋百貨店スイーツコレクション」ページに資生堂パーラーの組合せギフトが新登場!出産内祝いに欠かせない「名入れギフト」には、千疋屋総本店の商品にお名前入りオリジナルラベルを貼ってお披露目ができるギフトセットも仲間入りしました。

大丸松坂屋百貨店とコラボレーションしているミルポッシェだからこそ用意できる有名ブランドの限定商品を豊富に取り揃えています。

資生堂パーラー スイーツギフト

千疋屋総本店 お名入れギフト

3. お得に内祝いが贈れるサービスが盛りだくさん

●何度でも使えるお得なクーポン!MAX50,000円OFF

購入金額に応じてお得に、何度でも利用いただけるクーポンを用意されています。

詳しくはミルポッシェカタログに同封のクーポンチラシを確認してください。

●楽天ポイントが貯まる・使える!

楽天ペイのお支払いで楽天ポイントが貯まり、お得にお買い物をしていただくことができます。

●お得なキャンペーンを週替わりで開催中!

送料無料やノベルティプレゼントなど、楽しいキャンペーンを週替わりで開催しています。。

《ミルポッシェとは》

『ミルポッシェ』は、出産内祝い専用のカタログ及びインターネット通販を展開し、良質なギフトを豊富なバリエーションで紹介しています。

