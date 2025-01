「働きがいのある会社」認定を取得！Intrepid Japan

Intrepid Japanは、優れた職場文化を構築するための傑出した取り組みを行う組織として「働きがいのある会社」認定を取得しました。

2024年12月20日 - Intrepid Japanは、優れた職場文化を構築するための傑出した取り組みを行う組織として「働きがいのある会社」認定を取得。

刺激的な交流やキャリア開発の機会、強い連帯感や帰属意識を持つことで社員が自らを高めていくことができる社員中心型の環境を構築する揺るぎない取り組みが認められました。

世界的な認定機関、Great Place to Work(R) Instituteによるこの権威ある認定の取得は、社員のウェルビーイング、仕事における成長、コラボレーションに対する同社の優先的な注力の証です。

Intrepid Japanは、多様な社員を支援する継続的な取り組みにより、社員が大切にされ、尊重されていると感じ、モチベーションを持って力を発揮できる環境を構築してきました。

Intrepid Japanの代表取締役である大西良樹は次のように述べています。

「この認定を取得したことを非常に嬉しく思います。

同社では、優れた職場文化の創出が成功の礎だと考えています。

この認定は、同社の卓越した社員の努力と熱意の賜物であり、その最高を目指す取り組みは同社のあらゆる業務の源泉です。」

Intrepid Travel Groupの一員であるIntrepid Japanは、ユニークで責任あるイマーシブな旅行体験を提供する旅行会社です。

同社のサステナビリティおよびエシカル・ツーリズムに対する注力は、職場の風土にも生かされており、社員は、意義のある影響につながるような個人目標、仕事上の目標を設定するよう奨励されています。

今回の認定により、Intrepid Japanが旅行観光業界における非常に優れた職場であることが改めて示されました。

■Intrepid Travelについて

Intrepid Travelは35年にわたり、責任ある観光で世界をけん引しています。

旅行の喜びを通じてよい変化をもたらすことをミッションに掲げ、地元の文化を存分に体験できる900本以上のツアーを運営しています。

27か国に広がるデスティネーション・マネジメント・カンパニーのネットワークを持ち、現地における独自の専門性と視点を備えています。

