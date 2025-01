¥ß¥Ê¥ÈÄ®¥è¥³¥Ï¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ªÂç¤µ¤ó¶¶Instagram¥Õ¥©¥È¥¹¥¯¥¨¥¢2025

横浜港大さん橋国際客船ターミナルでは、Instagram公式アカウントで紹介したユーザーの方々の写真「約350点」を、リアルの作品として展示する「大さん橋Instagramフォトスクエア2025」を開催します。

大さん橋Instagramフォトスクエア2025

横浜港大さん橋国際客船ターミナルでは、Instagram公式アカウントで紹介したユーザーの方々の写真「約350点」を、リアルの作品として展示する「大さん橋Instagramフォトスクエア2025」を開催。

季節によって姿を変えるミナト町ヨコハマや、ユーザーの方ならではの視点で撮影した写真を楽しめます。

また、2月1日(土)には、どなたでも気軽に楽しめる「オフ会」を開催します。

Instagramのフォロワーは、2024年度より2倍近く増え、2025年1月に5,000名を超えました。

SNS上の盛り上がりにとどまらず、普段から大さん橋及び横浜港の魅力発信をされているユーザーの方、来場者の方、主催者による直接の交流の機会となる、見どころ満載なイベントです。

【展示会】

●場所:大さん橋CIQプラザ ※建物の2階フロア(正面入り口と同じ階)

●日時:2025年1月29日(水)〜2月9日(日) 9時〜21時 計12日間

●主催:横浜港大さん橋国際客船ターミナル

(指定管理者:一般社団法人横浜港振興協会)

【オフ会】

●場所:大さん橋CIQプラザ ※建物の2階フロア(正面入り口と同じ階)

●日時:2025年2月1日(土) 14時〜16時

【同イベントの5つの魅力】

(1)ミナト町ヨコハマの四季の魅力を多数の写真で紹介

Instagram公式アカウントで、1年を通じて紹介してきた写真約350点を一挙大公開。

大さん橋や、横浜の観光スポット、施設等、「ミナト町ヨコハマの魅力」を写真を通じて親しみやすく知ることができます。

※臨海部:関内、元町・中華街、山下町、馬車道、みなとみらい地区 等

(2)アートと共にくつろげる快適な空間

「回廊式のトンネル」を取り入れ、内部は明るく、落ち着いて鑑賞できます。

会場中央にはカーペットや椅子を置いて、くつろげる専用スペースを完備。

大さん橋屋上から実際に見える横浜のパノラマ風景をモチーフにした「巨大壁面アート」もお楽しみポイントです。

(3)見どころ満載!子どもから大人まで楽しめる「オフ会」

インスタキャンペーン受賞者のトークショーや、特典付きゲーム、大さん橋の人気カフェのドリンク、弦楽器とピアノの生演奏パフォーマンスなど、魅力が満載です。

また、当日はその様子を「インスタライブ配信」する予定です。

(4)世界的にも注目される大さん橋の「建物の魅力」

展示会及びオフ会の会場は、客船入港時に税関・検疫等の手続を行う「CIQプラザ」です。

今回特別に開放します。

当プラザの開放により、柱が1本もない広大な空間をより堪能できます。

(5)「環境にやさしい」展示会

パネルは強度に優れた段ボール由来の素材で、環境にやさしい紙製のものを使用しているため、2024年度の資材も積極的に再利用しています。

資源の循環や環境保全に配慮しています。

●開催の目的

・1年間通して紹介した、ユーザーの方の想いがつまったたくさんの写真をリアルで展示し、大さん橋への関心や親近感、「ミナト町」としての横浜の魅力を感じられます。

・このイベントを通じて、更に「公式Instagramでの発信力」を高め、大さん橋や臨海部の「認知度や集客のアップ」にもつなげていきます。

会場イメージ

■大さん橋公式Instagramについて

大さん橋及び周辺地域(主に臨海部)の魅力を伝えるアカウントとして、2022年9月から「#baywalk_osanbashi」が付いた写真をリポストで紹介。

大さん橋ならではの客船の動画や、イベントの動画も発信。

現在フォロワー5,000名以上(2025年1月現在)。

