『THE FIRST TAKE』と香港の人気音楽番組がコラボ！オーディションプロジェクト『The Stage of Voice』始動

■優勝者には、香港でアーティストとしてデビューするチャンスに加えて、『THE FIRST TAKE」』に出演する機会が!

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)が、香港の地上波TV局ViuTVの人気音楽番組『CHILL CLUB』とタッグを組んで、あらたなオーディションプロジェクト『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』を開催する。

『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』は、香港の音楽を国際舞台へと広げ、香港の若手アーティストを輩出するためのオーディションプロジェクト。

今回のプロジェクトでは、『THE FIRST TAKE』のスタッフ監修のもと、香港ViuTV『CHILL CLUB』制作チームとともに、現地のオーディションステージも制作される。

オーディション参加者は、『THE FIRST TAKE』のコンセプトでもある一発撮りのパフォーマンスに挑戦。見事勝ち抜いた優勝者には、香港でアーティストとしてデビューするチャンスに加えて、『THE FIRST TAKE」』に出演する機会が提供される。

1月22日、香港では、プロジェクトの開始に向けてViuTVが記者会見を開催された。イベントには香港のアーティストで、『THE FIRST TAKE』にも出演している陳柏宇(Jason Chan)、林奕匡(Phil Lam)、葉巧琳(Mischa Ip)、黄妍(Cath Wong / 黄は異字体が正式表記)、柳應廷(Jer Lau)の5名が登壇。

このプロジェクトへの熱い期待を語り、音楽の夢を実現するためのプラットフォームとしてだけでなく、香港の音楽を国際的に広める大きなチャンスでもあるとコメントした。

また、『CHILL CLUB』のプロデューサーは、タイのアーティストたちとのコラボレーションに続き、今回は日本の音楽プラットフォームである『THE FIRST TAKE』とタッグを組み、今後もさらに多くの国際的なコラボレーションを探求し、香港の音楽にあらたな可能性をもたらすことに尽力していくとコメントした。

オーディションには、香港在住の人のみが参加可能、その他、詳細は『THE FIRST TAKE』のサイトなどで確認を。

■ViuTVについて

ViuTVは、香港を拠点とする無料の地上波テレビ局で、2016年に正式に開局以来、香港の視聴者に多様なコンテンツを届けている。

広東語によるチャンネル「ViuTV」と、英語チャンネル「ViuTVsix」の2波を運営している。ViuTVはバラエティ、ドラマ、旅行、情報番組などを制作し、ニュースとスポーツ番組も提供している。

■『Chill Club」』について

『Chill Club」』は、香港の音楽シーンをリードする音楽番組で、広東ポップス(Canton-POP)を中心に、ジャンルを超えた多彩な音楽を香港の視聴者に届けている。

毎週日曜日の番組では、ヒット曲や話題のアーティストのパフォーマンスを楽しめるだけでなく、音楽業界のトレンドやインタビューを通じて、アーティストの魅力や制作の裏側にも迫る。

さらに、香港の音楽文化を世界に発信することを目標に、海外のアーティストも積極的に招き、国際的な音楽交流の場を提供している。

これまでに日本、アメリカ、韓国、台湾、タイなど、様々な国と地域から著名なアーティストが出演したことがある。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』 OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

ViuTV OFFICIAL SITE

https://www.viu.tv/