吉川晃司のデビュー40周年を記念して1月24日(金)より、東京・原宿竹下通りでポップアップストアの開催が決定。展示内容や限定アイテムの詳細が発表となった。ポップアップストアでは、1月22日リリースのBlu-ray3タイトル『KIKKAWA KOJI LIVE 2011 KEEP ON KICKIN' & SINGIN'!!!!! 〜日本一心〜』、『25th ANNIVERSARYLIVE GOLDEN YEARS TOUR FINAL at 日本武道館』、『CONCERT TOUR 1994 My Dear Cloudy Heart』のツアーで着用したステージ衣装が展示される。

■『KIKKAWA KOJI 40th Anniversary POP-UP STORE』

期間:2025年1月24日(金)〜2月3日(月)

営業時間:11:00〜20:00

場所:UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F

東京都渋谷区神宮前1-20-6 (JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分)

※混雑緩和のため、ご入場には一部予約枠を設けます。LivePocketのチケットサービスを利用しての事前予約となります。

※一部の日時(予約枠)以外は、事前予約なしでご入場いただけます。ただし、混雑時は事前予告なく店頭にて整理券を配布する場合がございます。

https://kikkawa.com/contents/882842







■40周年記念 ライブBlu-ray 全3タイトル

※ファン投票によるライブ映像ベスト3を初Blu-ray化

2025年1月22日(水)発売

『KIKKAWA KOJI LIVE 2011 KEEP ON KICKIN' & SINGIN'!!!!! 〜日本一心〜』

UPXY-6106 ¥7,700

『25th ANNIVERSARYLIVE GOLDEN YEARS TOUR FINAL at 日本武道館』

UPXY-6107 ¥7,700

『CONCERT TOUR 1994 My Dear Cloudy Heart』

UPXY-6108 ¥7,700



●購入者特典

対象商品:1/22発売 紙ジャケット仕様CD(17タイトル)、Blu-ray(3タイトル) 全共通

(A) Amazon.co.jp

・CD=メガジャケ

・映像=ビジュアルシート(27.5×19.5)

(B)楽天ブックス:ジャケットステッカー

(C)UNIVERSAL MUSIC STORE:A5クリアファイル(全1種)

※(A)(B)の絵柄は、ご購入商品のジャケットとなります。

●ツアー会場:対象会場(KIKKAWA KOJI 40th Anniversary Live)

1/26 フェスティバルホール

2/01 広島文化学園 HBGホール

2/02 島根県民会館

2/08 日本武道館

2/09 日本武道館

(D)チケットホルダー(20×10) ※全1種:Blu-ray / CD共通

https://www.universal-music.co.jp/kikkawa-koji/news/2024-11-22/

■40周年記念 リマスタリング・紙ジャケット仕様CD

※SHM-CD / オリジナルアルバム全17タイトル

2025年1月22日(水)発売

『パラシュートが落ちた夏』UPCY-8029 \2,200

『LA VIE EN ROSE』UPCY-8030 \2,200

『INNOCENT SKY』UPCY-8031 \2,200

『MODERN TIME』UPCY-8032 \2,200

『A-LA-BA・LA-M-BA』UPCY-8033 \2,200

『GLAMOROUS JUMP』UPCY-8034 \2,200

『LUNATIC LION』UPCY-8035 \2,420

『Shyness Overdrive』UPCY-8036 \2,420

『Cloudy Heart』UPCY-8037 \2,420

『FOREVER ROAD』UPCY-8038 \2,420

『BEAT∞SPEED』UPCY-8039 \2,420

『HEROIC Rendezvous』UPCY-8040 \2,420

『HOT ROD』UPCY-8041 \2,420

『PANDORA』UPCY-8042 \2,750

『Jellyfish & Chips』UPCY-8043 \2,750

『TARZAN』UPCY-8044 \2,750

『Double-edged sword』UPCY-8045 \2,750



●購入者特典

対象商品:1/22発売 紙ジャケット仕様CD(17タイトル)、Blu-ray(3タイトル) 全共通

(A) Amazon.co.jp

・CD=メガジャケ

・映像=ビジュアルシート(27.5×19.5)

(B)楽天ブックス:ジャケットステッカー

(C)UNIVERSAL MUSIC STORE:A5クリアファイル(全1種)

※(A)(B)の絵柄は、ご購入商品のジャケットとなります。

●ツアー会場:対象会場(KIKKAWA KOJI 40th Anniversary Live)

1/26 フェスティバルホール

2/01 広島文化学園 HBGホール

2/02 島根県民会館

2/08 日本武道館

2/09 日本武道館

(D)チケットホルダー(20×10) ※全1種:Blu-ray / CD共通

https://www.universal-music.co.jp/kikkawa-koji/news/2024-11-22/

■<KIKKAWA KOJI 40th Anniversary Live>

▼2024年

10月05日(土) 相模女子大学グリーンホール(相模原市文化会館)

open16:45 / start17:30

(問)ディスクガレージ

10月14日(月/祝) さいたま市文化センター 大ホール

open16:45 / start17:30

(問)ディスクガレージ

10月19日(土) 市川市文化会館 大ホール

open16:45 / start17:30

(問)ディスクガレージ

10月26日(土) 森のホール21

open16:45 / start17:30

(問)ディスクガレージ

10月27日(日) 神奈川県民ホール 大ホール

open16:45 / start17:30

(問)ディスクガレージ

11月02日(土) いわき芸術文化交流館 アリオス

open17:00 / start17:30

(問)GIP

11月09日(土) 宇都宮市文化会館

open16:30 / start17:00

(問)フォールーラー

11月16日(土) 新潟県民会館

open17:00 / start17:30

(問)FOB新潟

12月01日(日) 静岡市民文化会館 大ホール

open16:30 / start17:00

(問)サンデーフォークプロモーション静岡

12月06日(金)

open18:00 / start18:30

カナモトホール(札幌市民ホール)

(問)WESS

12月08日(日) あきた芸術劇場 ミルハス

open16:30 / start17:00

(問)GIP

12月14日(土) 本多の森北電ホール

open17:00 / start17:30

(問)FOB金沢

12月15日(日) 高崎芸術劇場

open16:30 / start17:00

(問)フォールーラー

12月21日(土) 神戸国際会館 こくさいホール

open16:30 / start17:00

(問)YUMEBANCHI

12月22日(日) ロームシアター京都 メインホール

open16:30 / start17:30

(問)YUMEBANCHI

12月28日(土) レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール

open16:30 / start17:00

(問)DUKE

▼2025年

1月04日(土) 愛知県芸術劇場 大ホール

open16:45 / start17:30

(問)サンデーフォークプロモーション

1月05日(日) 愛知県芸術劇場 大ホール

open16:15 / start17:00

(問)サンデーフォークプロモーション

1月11日(土) 仙台サンプラザホール

open17:00 / start17:30

(問)GIP

1月18日(土) 福岡サンパレス ホテル&ホール

open17:00 / start17:30

(問)BEA

1月19日(日) 市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)

open16:30 / start17:00

(問)BEA

1月26日(日) フェスティバルホール

open16:30 / start17:30

(問)YUMEBANCHI

2月01日(土) 広島文化学園HBGホール

open16:30 / start17:00

(問)キャンディープロモーション広島

2月02日(日) 島根県民会館

open16:30 / start17:00

(問)キャンディープロモーション岡山

●チケット

全席指定 ¥9,900 (消費税込)

※3歳以上チケット必要

■<KIKKAWA KOJI 40th Anniversary Live Tour Final>

▼2025年

2月08日(土) 日本武道館

2月09日(日) 日本武道館

open16:00 / start17:00

(問)ディスクガレージ

●チケット

全席指定 ¥9,900-(税込)

車椅子席 ¥9,900-(税込)

注釈付き指定席 ¥9,900-(税込)

2F後方立見 ¥9,900-(税込)

※3才以上チケット必要

関連リンク

◆吉川晃司 40周年特設サイト

◆吉川晃司 オフィシャルサイト

◆吉川晃司 オフィシャルX

また、俳優として出演作品の中から、4作品で実際に着用した衣装やアイテムも展示される。映画『キングダム 大将軍の帰還』 (2024)から龐煖の衣装と矛、映画『さらば あぶない刑事』(2016)からキョウイチ・ガルシアの衣装と本編使用したバイク、ドラマ『下町ロケット』(2015)から財前道生の衣装、映画『仮面ライダー×仮面ライダー W&ディケイド MOVIE大戦2010』(2009)と映画『仮面ライダー×仮面ライダー オーズ&W feat.スカル MOVIE大戦CORE』(2010)から鳴海荘吉の衣装と仮面ライダースカルといった貴重なラインナップを間近に見ることが可能だ。その他、シンバルキックセットや等身大パネル、リリースされたオリジナルアルバム全20タイトルのディスコグラフィー、楽曲試聴、アートイベント“吉川晃司とUL・OS展『からだから生きるを問う”で展示された写真の一部、上條淳士が描いた吉川晃司のイラスト原画などが用意されている。ここでしか購入できないPOP-UP STORE限定アイテムも充実の内容だ。シンバルキックシルエットの「ゆらゆらアクリルスタンド」、アナログ盤デザインの「レコードキーホルダー」と「レコードコースター」、「カプセルトイ」、「ショットグラスセット」、「スクエアクッション」、「Tシャツ」、「パーカー」、楽曲の歌詞を用いた「歌詞かるた」など魅了的なグッズが販売される。会期は、1月24日(金)から2月3日(月)まで。会期中の2月1日にデビュー記念日を迎える。