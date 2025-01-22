¾®ÅÄ³®¿Í¡¢¾åÃÏ·ë°á¤¬4¶¯Æþ¤ê¡¡Á´¹ë¥Æ¥Ë¥¹¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ÎÉô
¡¡¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¶¦Æ±¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¼Ö¤¤¤¹¤ÎÉô¤¬22Æü¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ï½÷»Ò¤ÇÂè1¥·¡¼¥É¤Î¾åÃÏ·ë°á¡Ê»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡Ë¤¬¥ê¥¸¡¦¥Ç¥Õ¥ê¡¼¥Õ¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ë6¡½1¡¢6¡½2¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏÂè1¥·¡¼¥É¤Î¾®ÅÄ³®¿Í¡ÊÅì³¤Íý²½¡Ë¤¬¿¿ÅÄÂî¡ÊTOPPAN¡Ë¤Ë6¡½1¡¢6¡½0¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£¹Ó°æÂçÊå¡ÊBNP¥Ñ¥ê¥Ð¡Ë¤ÏÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡ÃË½÷¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï1²óÀï¤Ç¾®ÅÄ¡¢¾åÃÏ¤Ï¤È¤â¤Ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÈÁÈ¤ó¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£½÷»Ò¤ÎÅÄÃæ°¦Èþ¡ÊÄ¹Ã«¹©¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÈÃæ¹ñÁª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£