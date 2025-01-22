MAN WITH A MISSION、3年ぶり新譜『XV e.p.』より新曲「REACHING FOR THE SKY」先行配信
MAN WITH A MISSIONが3月12日に発売する約3年ぶりの新譜『XV e.p.』（読み：フィフティーンイーピー）から、新曲「REACHING FOR THE SKY」を来週1月29日に先行配信することが決定した。
『XV e.p.』はMAN WITH A MISSIONが今年結成15周年を迎えることを記念した新作で、収録全曲が新曲で構成される。リード楽曲となる「REACHING FOR THE SKY」は15周年の口火を切るにふさわしい、ダイナミックなバンドアンサンブルが特徴な疾走感あるナンバーだ。
なお、MAN WITH A MISSIONは来月2月1日の宮城・セキスイハイムアリーナを皮切りに全国8都市11公演のアリーナツアー＜MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025＞を開催することも決定している。
「REACHING FOR THE SKY」
2025年1月29日リリース
Pre-Add/Pre-Save：https://MWAM.lnk.to/REACHING_FOR_THE_SKY_paps
『XV e.p.』
［仕様・価格］
・初回生産限定盤（CD＋ブックレット）SRCL-13145〜6 ￥3,300（税込）
※15周年記念48Pヒストリーブックレット付属（トールケース・特製三方背入り）予定
・通常盤（CDのみ）SRCL-13147 ￥2,500（税込）
ファンクラブ限定盤（CD＋DVD）SRC8-38〜9 \4,500（税込）
※DVDには2024年6月8日（土）＆9日（日）に東京体育館で行われたFCツアー＜FUN WITH A MISSION TOUR 2024＞最終公演より8曲のライブ映像を収録予定。
［収録内容］
未発表新曲4曲＋ライブ音源（＜From North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki”＞）より8曲を収録予定
※ファンクラブ盤は新曲4曲のみを収録。
予約：https://mwam.lnk.to/20250312_XVe.p._PKG
デジタル企画
視聴期間：2024年12月24日（火）00:00〜2025年3月20日（木）23:59
国内：https://stagecrowd.live/MWAM10th/
海外：https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/
※日本国内からはアクセスできません。
［視聴チケット］
デジタルブック（日本語版）配信チケット \2,000（税込）
デジタルブック（英語版）配信チケット \2,000（税込）
視聴のみ配信チケット \1,000（税込）
ツアー情報
※投票企画・チケット情報等、詳細は特設サイトをご確認ください。
2025年2月1日（土）宮城
セキスイハイム スーパーアリーナ
OPEN：16:00／START：17:00
[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025年2月22日（土）新潟
朱鷺メッセ
OPEN：16:00／START：17:00
[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
2025年3月1日（土）愛知
愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)
OPEN：15:30／START：17:00
[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2025年3月2日（日）愛知
愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)
OPEN：14:30／START：16:00
[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2025年3月8日（土）北海道
北海道立総合体育センター 北海きたえーる
OPEN：16:00／START：17:00
[問] マウントアライブ 050-3504-8700
2025年3月15日（土）福岡
マリンメッセ福岡 A館
OPEN：16:00／START：17:00
[問]キョードー西日本 0570-09-2424
2025年3月22日（土）神奈川
神奈川・Kアリーナ横浜
OPEN：15:30／START：17:00
[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
2025年3月23日（日）神奈川
神奈川・Kアリーナ横浜
OPEN：14:30／START：16:00
[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
2025年4月12日（土）兵庫
ジーライオンアリーナ神戸
OPEN：16:00／START：17:00
[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888
2025年4月13日（日）兵庫
ジーライオンアリーナ神戸
OPEN：15:00／START：16:00
[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888
2025年4月19日（土）香川
あなぶきアリーナ香川
OPEN：16:00／START：17:00
[問] デューク高松 087-822-2520
■＜MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025＞
ツアーセットリスト投票企画特設サイト
https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025
関連リンク
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