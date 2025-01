◆NiziU「THE FIRST TAKE」ミセス大森元貴が出演

【モデルプレス=2025/01/22】9人組ガールズグループのNiziU(ニジュー)が出演する「THE FIRST TAKE」が、1月22日22時より「THE FIRST TAKE」公式YouTubeチャンネルにて公開。作詞・作曲・プロデュースを手掛けたMrs. GREEN APPLE(ミセスグリーンアップル)の大森元貴とともにパフォーマンスを披露している。NiziUは今回、2月5日にリリースの1st Mini Album「AWAKE」に収録される新曲「AlwayS」をパフォーマンス。彼女たちは1月10日に約2年振りとなる「THE FIRST TAKE」への登場を果たし、昨年ヒットを記録した「SWEET NONFICTION」を披露。「THE FIRST TAKE」ならではの特別なパフォーマンスは大きな話題を集めた。

今回披露する「AlwayS」は、Mrs. GREEN APPLEの大森が作詞・作曲・プロデュースを手掛けた1曲。昨年4月にKアリーナ横浜にて開催されたライブイベント「The Performance」では互いの楽曲にゲスト参加もし、2日間に渡りオーディエンスを魅了した熱い対バンライブを繰り広げたことがきっかけで、双方のリスペクトが形となり誕生した楽曲である。大森曰く「NiziUがNiziUを大切にするための、NiziUのためだけの曲」。12月には先行配信も開始され、ミュージックビデオの公開も始まり早くも話題を呼んでいる。今回はNiziUだけにとどまらず、楽曲を手掛けた大森とパフォーマンスを実施。11月より開始した全国ツアーでも歌唱しており、彼女たちの高い歌唱力からライブ本編を締めくくる1曲として会場のオーディエンスを感動の渦に巻き込み続けている「AlwayS」の「THE FIRST TAKE」でしか観ることができない貴重なパフォーマンスとなる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】