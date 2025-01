プロゴルファー前田光史朗と所属契約を締結！ACNホールディングス

ACNホールディングスは、2025年1月より男子プロゴルファーの前田光史朗選手と所属契約を締結しました。

ACNホールディングスは、2025年1月より男子プロゴルファーの前田光史朗選手と所属契約を締結。

前田光史朗プロは、8歳からゴルフを始め、高校3年には「関東ジュニア」「関東高校選手権」を制覇。

大学4年の2022年にQT初参加で11位に入り、2023年は「ANAオープンゴルフトーナメント」で堂々の2位に入る等活躍し、シードを獲得。

2024年では堅実に予選を通過し、初優勝は惜しくも逃したが、賞金ランキング30位と今後のツアーでの活躍が期待されています。

同社は、現状に満足することなくひたむきに努力を重ね、挑戦しようとする大きな志が、これからの更なる成長をめざすACNグループと重なることから、今回の所属契約を決定しました。

今後、前田光史朗プロはACNホールディングスの所属選手として、同社ロゴの入ったウェアを着用してプレーします。

■前田光史朗選手コメント

今回、ACN様と所属契約をさせていただけることになりました。

日頃からゴルフ界の発展にご尽力されているACN様にサポートしていただけることを、大変光栄に思うとともに、感謝の気持ちでいっぱいです。

今シーズンはACN様の多大なるサポートを力に、ツアー初優勝を目指して、日々精進していきます。

皆様、応援よろしくお願い致します。

■プロフィール

名前 :前田光史朗(まえだこうしろう)

生年月日:2000年9月5日

出身 :栃木県

出身校 :日本大学

プロ転向:2022年12月

■主な試合結果

2023年 ANAオープンゴルフトーナメント 2位

2024年 ハナ銀行 インビテーショナル 3位

2024年 長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント 2位

