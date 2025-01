JAPAN EC大賞2024で『総合大賞』『ブランド部門賞』のダブル受賞！タマチャンショップ

「タマチャンショップ」を運営する九南サービは、日本通販CRM協会が主催する「JAPAN EC大賞2024」において、2024年度の最高栄誉である「総合大賞」と「ブランド部門賞」を受賞しました。

タマチャンショップ

「タマチャンショップ」を運営する九南サービは、日本通販CRM協会が主催する「JAPAN EC大賞2024」において、2024年度の最高栄誉である「総合大賞」と「ブランド部門賞」を受賞。

■JAPAN EC大賞

JAPAN EC大賞は、日本のEC通販業界において優れた顧客関係値(CRM)を実践する企業を表彰する制度です。

EC通販業界に携わる専門家による投票で選ばれ、企業の「顧客対応」「商品・サービス」「PR」「ブランド」「人材活躍」の5つの要素を評価基準としています。

今回は、投票数約1,100票の中から各部門ごとにNo.1企業が選出されるとともに、総合的に最も優れた企業に「総合大賞」が授与されます。

同社は今回、ECのプロの皆様から評価をいただき、“本当に企業の想いを感じる企業”として、「ブランド部門賞」の受賞および「総合大賞」の2つを受賞しました。

今回は2022年の「商品・サービス部門」での受賞に続き、2度目となります。

総合大賞 ブランド部門賞

■代表取締役社長 田中 耕太郎からのコメント

今回、「JAPAN EC大賞2024」において、タマチャンショップが「総合大賞」と「ブランド部門賞」の2冠を達成しました。

日々ご愛顧いただいているお客様、支えてくださるすべての皆様に、心より感謝申し上げます。

私たちは同社のビジョンである「美と健康を楽しめる食のワンダーランドをつくる」ことを実現するために、お客様と共にブランドを育ててきました。

世界観を大切にし、商品開発やデザイン、言葉を通じて、私たちの想いをお届けすることを大切にしています。

また、オンライン座談会などを通じて、お客様と直接対話し、ブランドを共創する取り組みも行ってきました。

これからも日本のみならず、世界へ向けてタマチャンショップの商品を広げ、より多くの方に「しあわせ食」をお届けできるよう努めていきます。

EC業界は進化し続けていますが、私たちはお客様とのつながりを第一に考え、よりよい未来を共に築いていきたいと思います。

この受賞を励みに、さらに愛されるブランドを目指して邁進していきますので、今後ともタマチャンショップをよろしくお願いします。

