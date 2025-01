お手頃なグランピング体験！THE BAMBOO FOREST「U25・学割プラン」

バンブーフォレストは、千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」にて、「U25・学割プラン」を2025年3月31日チェックイン分まで予約受付しています。

THE BAMBOO FOREST「U25・学割プラン」

■学生でも社会人でも!グループ全員25歳以下で25%OFFに

期間限定の「U25・学割プラン」では、ご宿泊者全員が<18歳以上25歳以下>で通常価格の25%OFFで宿泊できます。

竹林に佇む客室6棟だけのプライベート空間や、夕食のBBQコースは卒業旅行の思い出作りにもぴったり。

このプランは、学生さんはもちろん、25歳以下の社会人の方も予約できます。

お手頃なグランピング体験を楽しめます。

<プラン対象期間>

2024年11月13日(水)〜2025年3月31日(月)のチェックイン分(4月1日(火)チェックアウトまで)

<プラン利用方法>

公式ホームページの「U25・学割プラン」ページより予約ください。

チェックイン時に宿泊者全員分の身分証明書を提示で、現地決済にて割引価格で精算。

<プラン予約ページはこちら>

https://www6.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=12000077&lan=JPN&ty=lim&m_menu=1&plan=13&dt=4#ypro_sb

■数量限定で、プランの予約先着特典を開始!

<特典その(1) 使いきりカメラをプレゼント>

使いきりカメラをプレゼント(数量限定)

「U25・学割プラン」でご宿泊される1グループにつき1個、使いきりカメラをプレゼント(数量限定)いつものスマホも良いけれど、味わいのあるフィルム写真で思い出を残すのもおすすめです。

どんな写真が撮れたかは、現像までのお楽しみ!

※プレゼントするのはカメラ本体のみです。

写真の現像は利用者自身で行なって下さい。

<特典その(2) NEO Cocktailをおひとり様1本プレゼント>

ピーチ、ブルーレモン、マスカット、梨、マンゴーの全5種

「U25・学割プラン」でご宿泊されるおひとり様につき1本プレゼント!低アルコール・微炭酸のカラフルで飲みやすいカクテルです。

※特典(1)および(2)は予約先着順のプレゼントとなるため、なくなり次第終了とさせていただきます。

■動物園隣接のグランピング施設

都内から約1時間でアクセスできるTHE BAMBOO FORESTは、千葉県市原市のふれあい動物園 アニマルワンダーリゾウト・サユリワールド(有限会社市原ぞうの国)に隣接したグランピング施設です。

秘密基地のようなツリーハウス、ラグジュアリーな空間を楽しめるドームテントなど、シーンに合わせて6棟の客室から選択可能。

宿泊サービスにはサユリワールドの入園チケット1回分が含まれており、動物と竹林に囲まれながら、都会では味わえない癒しのひとときを過ごせます。

■大好評のオプション「飼育員体験」「キリンと朝食」

撮影場所:サユリワールド園内「キリンテラス」

当施設では動物園隣接ならではのオプションプランが好評を得ています現在実施中の「サユリワールド飼育員体験」では飼育員さんの解説付きで、動物のお家を掃除したり、自分たちで集めた餌を与えたり、亀の甲羅ブラッシング・体重測定などを体験できます(3月18日チェックイン分まで実施予定)。

3月19日チェックイン分からは「キリンと朝食」がスタート。

ピクニック風の朝食を味わいながら、キリンへの餌やりが体験できます。

朝食後は開園前のサユリワールドをそのまま楽しめます。

※「飼育員体験」と「キリンと朝食」の実施はサユリワールドの営業日に準ずるため、アニマルワンダーリゾウトの休園日をお確かめの上予約ください。

動物の体調等により中止の場合もあります。

■施設概要

施設名 : THE BAMBOO FOREST / ザ・バンブーフォレスト

所在地 : 〒290-0521 千葉県市原市山小川790

アクセス : 【車】東京方面から約1時間(駐車場あり)

【高速バス】東京駅から約1時間15分

「市原鶴舞バスターミナル」または小湊鉄道「高滝駅」発着で

無料送迎あり(要予約)

WEB : https://bamboo-forest.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/the_bambooforest/

お部屋はツリーハウス・ドームテント・ロータスベルテントの3タイプ。

静かな竹林の中は、動物の鳴き声や鳥のさえずりが聴こえてくる幻想的な空間です。

全室冷暖房完備でホテルのように快適。

冬にはこたつでぬくぬくできる客室も。

(写真は04RABBIT)

ご宿泊者限定の「サユリワールド飼育員体験」実施中。

夕食は手ぶらでBBQコース。

冬季は種類のお鍋から選んでいただけます。

(写真は一例)

鍋メニューやホットワイン、焚き火での焼きマシュマロなど、冬季ならではの味わい方もおすすめです。

