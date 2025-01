【「メカスマ NEW LINE UP -2025 WINTER-」特設サイト】1月22日 公開【配信番組「メカスマ NEW LINE UP -2025WINTER-」】1月26日19時~

「メカスマ NEW LINE UP -2025 WINTER-」

グッドスマイルカンパニーは、「メカスマ NEW LINE UP -2025 WINTER-」の特設サイトを1月22日に公開した。

1月26日19時より放送される配信番組「メカスマ NEW LINE UP -2025WINTER-」にてメカスマシリーズの新商品が発表予定となっているが、これに先駆けて特設サイトがオープンした。イベントでは全10アイテムが公開される予定で、発表済みアイテムの未公開情報なども発信される。

□「メカスマ NEW LINE UP -2025 WINTER-」の特設サイト

【メカスマ NEW LINE UP -2025WINTER-】

(C)サンライズ (C)「勇気爆発バーンブレイバーン」製作委員会 (C)サンライズ・R (C)DANCOUGA Partner