「うちらは『B☆SPARKY』!できないことはな~い!Ican You can We can doit!」

【写真を見る】【企画】青春!未来へのパスポート 県立山形北高校チアリーダー部 チアの魅力とは?全国大会に向けた演技も特別披露!

県立山形北高校チアリーダー部は現在、1・2年生合わせて11人で活動していて、今は3月の全国大会に向け猛練習を行っています。

青春!未来へのパスポート!

山形北高校チアリーダー部は1994年に創部しました。30年以上の歴史があります。大会に出場するようになってから今の世代が21代目です。

これまで全国大会で2位と3位、それに昨年度も4位の好成績を残しています。

■チーム名にこめた「願い」

チーム名は「B☆SPARKY」(ビースパーキー)。

植松実央 部長(2年)「B☆にはBelieve、Bright、Burning。SPARKYにはその名の通り輝けるようにという意味が込められています」

先月の東北予選で1位となり、3月26日に千葉県の幕張メッセ開催される全国大会「USA School&College Nationals2024 Song/pom部門small」に出場します。

全国大会出場は15年連続です。

■どんな競技?

Qどんな競技なのでしょうか?

植松実央 部長(2年)「演技のほとんどを、ポンポンを使ったダンスになっています。アームモーションという腕の動きのキレイさや、フォーメーション移動、笑顔など様々な観点から審査されます」

Q「B☆SPARKY」に代々受け継がれている伝統はありますか?

植松実央 部長(2年)「様々な振り付けを、代々先輩方から受け継いでいます。またあいさつ、礼儀なども大切にしています」

また毎年、その世代のスローガンを決め、Tシャツに印刷して練習に励んでいます。

今の世代は「BE THE HERO」です!

海道彩恵 副部長(2年)「『BE THE HERO』には、私たちの演技を見てくれる全ての方に勇気と笑顔を与えられるHEROになる、どんな場所でも21代目・11人全員が誰よりも輝く主人公になるという意味を込めています」

■高校からはじめた人も!魅力は?

北高チアリーダ―部は毎年全国大会へ出場する強豪校ですが、高校からチアダンスを始める人も多いそうです。

元木里奏さん(2年)「私は小さい頃から踊ることが大好きで、高校で新しいことにチャレンジしたいと思ってチアダンスをしたいと思いました。そもそも体があまり柔らかくなかったので、お風呂上りに家でストレッチするのは欠かさずやったり」

海和花帆さん(1年)「私の親戚のお姉ちゃんが北高でチアをしており、小さい頃からあこがれていて、北高の説明会に行った時にチアの発表を初めて見て、すごくカッコいいと思い北高に入ることを決めました」

練習では部員がスマートフォンで演技を撮影し、足や指先の角度など、部員同士で注意点を指摘し合っています。奈

芳賀絵玲奈さん(2年)「アームの強さや一体感、またテクニックの完成度が得点につながるので、そういうところを意識しながら練習しています」

「3月の大会で私たち2年生は最後の大会になるので、悔いが残らないように全力で頑張っています」

■動きキビキビ!でも普段のみなさんは?

Qところで、みなさんの笑顔とキビキビした動きがすごくさわやかに感じます。普段からそうなのですか?

志藤彩花さん(1年)「はい、大会で一番いい演技ができるように、普段の練習から行動や笑顔を意識して練習しています」

北高チアリーダー部は様々なイベントにも参加し、地域の盛り上げに貢献しています。

先月もプロバスケットボールの山形ワイヴァンズのハーフタイムショーで、観客と一体となった演技を披露しました。

遠藤姫花さん(2年)「技術だけじゃなく笑顔や表情などに気をつけて、見ている人に元気を与えられるような演技をすることを心掛けています」

瀬野倖奈さん(1年)「私は、自分たちの演技でイベントをさらに盛り上げられるように心掛けながら演技をしています」

全国大会に向けた練習も大詰めで、演技も日に日に完成度を増しています。

芳賀絵玲奈さん(2年)「去年よりもスピードの速い、テンポの一体感がある動きとポンポンを使わない部分の手だけの振りなどもあるので、そういうところが見どころだと思います」

■全国大会の演技を、特別披露!

一足先に・・・全国大会で披露する息の合った演技を見せてもらいました!

山形北高校チアリーダー部、全国大会での活躍に期待です。

「山形北高チアリーダー部 元気と笑顔を第一にこれからも頑張ります。GO!SPARKY!」