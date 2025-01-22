¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡ª¡×À¥¸Í¹¯»Ë¤ÎÃçÎÉ¤·à²ÈÂ²¼Ì¿¿á¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö±ü¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¤À¤¡¡×
¡¡ÇÐÍ¥Ž¥À¥¸Í¹¯»Ë(36)=Ê¡²¬¸©²ÅËã»Ô½Ð¿È=¤ÎÃçÎÉ¤·à²ÈÂ²¼Ì¿¿á¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤ÏÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡À¥¸Í¤Îà²ÈÂ²¼Ì¿¿á¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·î9¥É¥é¥Þ¡Ö119 ¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¤·¡¢À¥¸Í¤¬±é¤¸¤ë·ó²¼ËÓÉ×¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ºÊŽ¥ÛÙÌò¤Î¹âÅÄÎ¤Êæ(30)=Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È=¤ÈÂ©»ÒŽ¥¸÷Ìò¤Î¹âÌÚÇÈÎÜ(10)¤¬´é¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÃËÉ¶É¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÉñÂæ¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸·³Ê¤Ê»ØÎá´ÉÀ©°÷¡Ê¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¥ã¡¼¡ËÌò¤ÎÀ¥¸Í¡£¿¦¾ì¤È¤Ï°ã¤¦¡¢²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö±ü¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢·ó²¼¤µ¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¤À¤¡¡×¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡ª¡×¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ð¤È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼OOO¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬É×ÉØÌò¤Ê¤ó¤Æ¥µ¥¤¥³¡¼¤È¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢À¥¸Í¤¬¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ð¡×(2008Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¼ç¿Í¸øŽ¥¹ÈÅÏ /²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥ÐÌò¤ò¡¢¹âÅÄ¤¬¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º/OOO¡×(10¡Á11Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥ÀôÈæÆà¤ò±é¤¸¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð±éÎò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢À¥¸Í¤Ï20Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î»³ËÜÈþ·î(33)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤È·ëº§¡£23Ç¯¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£