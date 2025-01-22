５月に「唐揚げ・餃子・ポテトフェス」８月に「マリーンズ夏祭」ロッテが今季のスペシャルイベント発表
ロッテは２２日、今季開催するスペシャルイベントの日程を発表した。来場ゲストやグッズ付きチケットのアイテムなどのイベント詳細は決まり次第発表される。
【２０２５年スペシャルイベント】
◆「２０２５ ＯＰＥＮＩＮＧ ＷＥＥＫ ＭＡＲＩＮＥＳ ＮＡＴＩＯＮ」…４月１日〜３日・オリックス戦、４日〜６日・楽天戦（計６試合）。
◆「ＢＬＡＣＫ ＢＬＡＣＫ」…４月１１日〜１３日・ソフトバンク戦（計３試合）。
◆「から揚げ・餃子・ポテトフェス」…５月５日〜７日・楽天戦、５月１６日〜１８日・日本ハム戦、５月２３日〜２５日・西武戦、５月２７日〜２８日・オリックス戦（計１１試合）。※５月５日、２３日はビール半額デーを実施。
◆「日本生命 セ・パ交流戦２０２５」…６月３日〜５日・巨人戦、６月１０日〜１２日・広島戦、６月１３日〜１５日・ヤクルト戦（計９試合）。
◆「ＫＯＲＥＡＮ ＮＩＧＨＴ」…６月２７日〜２９日・ソフトバンク戦（計３試合）。
◆「ＢＬＡＣＫ ＳＵＭＭＥＲ ＷＥＥＫ」…７月１１日〜１３日西武戦、７月１９日〜２１日。オリックス戦、７月２９日〜３１日・楽天戦、８月５日〜７日・ソフトバンク戦、８月９日〜１１日・オリックス戦（計１５試合）。※７月３１日楽天戦は東京ドーム開催。
◆「マリーンズ夏祭」…８月１９日〜２１日・楽天戦、８月２２日〜２４日・西武戦、８月２９日〜３１日・ソフトバンク戦。（計９試合）。