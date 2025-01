MAN WITH A MISSION、新作『XV e.p.』から15周年の口火を切る「REACHING FOR THE SKY」を先行配信

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「REACHING FOR THE SKY」は、ダイナミックなバンドアンサンブルが特徴な疾走感あるナンバー!

MAN WITH A MISSIONが3月12日に発売する約3年ぶりの新譜『XV e.p.』(読み:フィフティーンイーピー)から、新曲「REACHING FOR THE SKY」が1月29日に先行配信される。

『XV e.p.』はMAN WITH A MISSIONが今年、結成15周年を迎えることを記念した新作で、収録曲はすべて新曲で構成。リード曲となる「REACHING FOR THE SKY」は15周年の口火を切るにふさわしい、ダイナミックなバンドアンサンブルが特徴な疾走感あるナンバーだ。

『XV e.p.』には全4曲が収録予定で、ボーナストラックとして2024年の海外ライブ音源も収められる。

トールサイズのスリーブ付き仕様となる初回生産限定盤には、バンド結成15周年を記念したヒストリーブックが同梱。また、2024年6月に開催されたFCライブの一部を特典映像として収録した初のファンクラブ限定盤も発売される。

なお、MAN WITH A MISSIONは2月1日から全国8都市11公演のアリーナツアー『MAN WITH A “15th”MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』を開催する。

リリース情報

2025.01.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「REACHING FOR THE SKY」

2023.03.12 ON SALE

EP『XV e.p.』

MAN WITH A MISSION OFFICIAL SITE

https://www.mwamjapan.info/