大橋トリオ、全国ツアー＜ohashiTrio HALL TOUR 2025＞開催決定
大橋トリオが、全国ツアー＜ohashiTrio HALL TOUR 2025＞の開催を発表した。
5月30日 北海道・札幌市教育文化会館を皮切りに、宮城・大阪・愛知・石川・広島・福岡を回り、7月19日 東京・NHKホールでのファイナルまで全8公演を開催する。
チケットは、2月1日正午より大橋トリオのオフィシャルファンクラブ「café PRETAPORTER」で先行受付が開始される。
＜ohashiTrio HALL TOUR 2025＞
開場18:00 / 開演19:00
2025年6月1日(日) 宮城・仙台電力ホール
開場17:00 / 開演18:00
2025年6月13日(金) 大阪・梅田芸術劇場メインホール
開場18:00 / 開演19:00
2025年6月20日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
開場18:00 / 開演19:00
2025年6月27日(金) 石川・金沢市文化ホール
開場18:00 / 開演19:00
2025年6月29日(日) 広島・JMSアステールホール中ホール
開場17:00 / 開演18:00
2025年7月11日(金) 福岡・福岡市民ホール大ホール
開場18:00 / 開演19:00
2025年7月19日(土) 東京・NHKホール
開場17:00 / 開演18:00
・席種：全席指定 ￥8,800（税込）
年齢制限：3歳以上よりチケット必要
※3歳未満は入場不可
・チケット：ファンクラブ「café PRETAPORTER」先行受付
受付開始：2月1日(土) 12時正午〜
https://www.cafe-pretaporter.com/
関連リンク