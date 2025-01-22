¸µÆ±Î½¤ÏÉÔËþ¡Ö·ù¤ÊÅÛ¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¡×¡¡ÁË¤Þ¤ì¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î°Î¶È¡¢ÊÆËÖÈ¯¤·¤¿¡ÈÈÈ¿ÍÃµ¤·¡É
2020Ç¯¤Î¥¸¡¼¥¿¡¼¤Ï1É¼µÚ¤Ð¤ºËþÉ¼°ï
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»3089°ÂÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢»ñ³Ê1Ç¯ÌÜ¤Ç¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ìî¼ê½é¤ÎËþÉ¼¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1É¼Â¤ê¤º¤Ë99.7¡ó¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÈÈÈ¿ÍÃµ¤·¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ©Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤âËþÉ¼¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£²áµî¤ËÌîµåÅÂÆ²¤ÇËþÉ¼Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤Î¥Þ¥ê¥¢¥Î¡¦¥ê¥Ù¥é»á¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¿¤À1¿Í¡£2020Ç¯¤Ë¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼»á¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ï1É¼Â¤ê¤º¡¢2016Ç¯¤Î¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¡¼Jr.¤â3É¼Â¤ê¤º¤ËÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÏMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤â³èÍÑ¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖBaseball Hall of Fame Vote Tracker¡×¤Ç20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¡¢³«É¼Î¨48.0¡ó»þÅÀ¤ÇËþÉ¼¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìî¼ê½é¤Î°Î¶È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¸¡¼¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯1É¼µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³«É¼¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ø¤Î½ËÊ¡¤ÈÆ±»þ¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¼Ô¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤¬1É¼Â¤ê¤ºËþÉ¼ÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¥ä¥Õ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥ë¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼»á¤â¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤¬1É¼Â¤ê¤ºËþÉ¼ÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¤«¡£·ù¤ÊÅÛ¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¸µÅê¼ê¤Î¥È¥à¡¦¥³¡¼¥é¡¼»á¤â¡Ö3¥·¡¼¥º¥ó·¯¤ÎÆ±Î½¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¸÷±É¤À¤Ã¤¿¤è¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¡£Ìîµå¤Ø¤ÎÈæÎà¤Ê¤¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊª¡£ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¢¤êÁª¼ê¤À¡£Èà¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤Ë1É¼¤òÅê¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¼Ô¤Ï5Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢È½ÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ÈÅö»ö¼Ô¡É¤¬Ì¾¾è¤é¤Ê¤¤¸Â¤êÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£ËþÉ¼¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î°Î¶È¤¬¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë