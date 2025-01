TWICE モモ、脇ざっくりのワンピース×スニーカーの私服コーデに絶賛の声

TWICEのモモが21日(火)、オールブラックのスニーカーコーデを公開した。



【別カット3点】モモのほっそり二の腕あらわなワンピース全身ショット



2014年に韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのメンバーとしてデビューしたモモ。K-POPアイドルの中でもトップレベルのダンススキルを持つことから、”ダンシングマシーン”の異名を持つ。



モモは21日、「#광고 #OnitsukaTiger #MEXICO66SD #METALIC」自身のInstagramを更新。レースのあしらわれた黒のセクシーワンピース姿にスニーカーを合わせたコーデを公開した。



投稿には「めっちゃ可愛いたまらん」「女神」「I love you so much 」など世界中のファンからコメントが寄せられている。



