¡Ú£Â¥ê¡¼¥°¡Û»°±ó¡½ÀçÂæÀï¤Îº¹ÊÌÈ¯¸ÀÁûÆ°¤Ï½èÊ¬¤Ê¤·¡ÖÅö³ºÈ¯¸À¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡£Â¥ê¡¼¥°¤Ï£²£²Æü¡¢º£·î£±£±Æü¤Î»°±ó¡½ÀçÂæÀï¤Çµ¯¤¤¿º¹ÊÌÈ¯¸ÀÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö³ºÈ¯¸À¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÀçÂæ¤ÎÁª¼ê¤¬»°±ó¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº¹ÊÌÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¡¼¥È¾å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë»ö¾Ý¤¬¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È£Â¥ê¡¼¥°¤Ï»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£Â¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢Åö³ºÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÀçÂæ¤ÎÅö³ºÁª¼ê¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤·¡¢¤Þ¤¿Ãæ·Ñ±ÇÁü¤Î²»À¼¤Ê¤ÉÇÄ°®¤Ç¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¾Úµò¤ò¸¡¾ÚÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö³ºÈ¯¸À¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÜ»ö¾Ý¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö³ºÈ¯¸À¤¬»ö¼Â¤È¤·¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢£Â¥ê¡¼¥°¤Ï½èÊ¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½èÊ¬¤Ê¤·¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö£Â¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤ä¿Í¼ï¤ÎÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç£Â¥ê¡¼¥°¤Î¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤ÏÇ¯¡¹¸þ¾å¤·¡¢À¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¥ê¡¼¥°¤Ë¸þ¤±¤ÆÆü¡¹¿Ê²½¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬£Â¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡¢´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÀ¤³¦´ð½à¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢£Â¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢£Â¥ê¡¼¥°¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Ø¤Îº¹ÊÌ¡¦ÈðëîÃæ½ý¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¿Í¸¢¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº¹ÊÌÈ¯¸À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÇ¸Ç¤¿¤ë»ÑÀª¤ÇÎ×¤àÊý¿Ë¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Öº£¸å¡¢£Â¥ê¡¼¥°¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º¹ÊÌÈ¯¸À¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬»ö¼Â¤È¤·¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤ÎÆâ³°¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£Â¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢º£¸å¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Î²»À¼¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ëµ¡ºà¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤Îº¹ÊÌ¤äÈðëîÃæ½ý¡¢Ë½¸À¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº¹ÊÌÈ¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ë´Æ»ë¤ò¶¯²½¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÂ¾Êý¡¢ËÜ»ö¾Ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÎ¾¥¯¥é¥Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÈðëîÃæ½ý¤¬¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈãÈ½¤¬¹Ô¤²á¤®¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÈÏ¢·È¤··Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤äË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£