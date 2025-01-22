ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】静岡市駿河区広野で火災発生…消火活動中（22日 午後5時過ぎ… 【速報】静岡市駿河区広野で火災発生…消火活動中（22日 午後5時過ぎ） 【速報】静岡市駿河区広野で火災発生…消火活動中（22日 午後5時過ぎ） 2025年1月22日 17時40分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 22日、午後5時過ぎ、静岡市駿河区広野で火災が発生し、消防が出動して消火活動にあたっています。黒煙が上がっています、また炎も見えています。赤く揺らぐ炎がはっきり見てとれます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【裁判】御殿場市の強盗傷害事件で被告の男２人に検察はそれぞれ懲役７年と懲役９年を求刑（地裁沼津支部） 【独自･防カメ映像】全国で多発！金属製品盗難…県内で起きた茶畑の電線盗“犯行の瞬間”卑劣な手口(静岡) 違法な「ガスの勧誘」で男4人逮捕（静岡・富士宮市） 関連情報（BiZ PAGE＋） 大船, 金属加工, 射出成形機, 介護タクシー, 伊東市, リハビリ, 横浜, 神事, 葬祭, 在宅医療