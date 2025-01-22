Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

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22日、午後5時過ぎ、静岡市駿河区広野で火災が発生し、消防が出動して消火活動にあたっています。黒煙が上がっています、また炎も見えています。赤く揺らぐ炎がはっきり見てとれます。