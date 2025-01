テレ朝が世界的プロデューサーとタッグ！エンタメバトル番組『SONG vs DANCE』制作決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■番組では、究極の問いである「歌とダンス、どちらが優れているのか?」の答えを導き出す

テレビ朝日がバラエティ番組で初めて、アメリカに拠点を置くパートナーと「共同制作」という形で手を組み、前代未聞の革新的なエンタメバトル番組『SONG vs DANCE』を制作することが決定した。

パートナーシップを結んだのは、アメリカ・テレビ界のアカデミー賞にあたるエミー賞受賞歴のある名プロデューサーのクレイグ・プレスティスとクララ・プレスティス、そして彼らの制作会社である「Smart Dog Media」だ。

人気ゲーム番組『Minute to Win It』(NBC)のエグゼクティブプロデューサーとして名を馳せたクレイグは、韓国発音楽バラエティーのアメリカ版『The Masked Singer』(FOX)も制作し、世界的ヒットに導いた立役者。同じく韓国発『I Can See Your Voice』のアメリカ版(FOX)もヒットさせるなど、手腕を発揮し続けている。

そんなクレイグとクララが今回、『しくじり先生 俺みたいになるな!!』や『くりぃむナンタラ』など人気バラエティーの演出・プロデュースを手掛けてきたテレビ朝日のプロデューサー・北野貴章と共に、エグゼクティブプロデューサーを担当。日米のヒットメーカーが全霊で作り出した「新鮮かつダイナミックなフォーマット」が、日本中をあっと驚かせる。

■次なる国際的ヒット・バラエティが誕生!? これぞまさに新スタンダード!“歌”と“ダンス”――別ジャンルのパフォーマーたちが頂点を目指して一騎打ち

『SONG vs DANCE』は実に画期的なエンタメバトル。二大芸術パフォーマンスである“歌”と“ダンス”を融合させ、コンテスト番組に「あらたなスタンダードの風」を吹き込む。

番組では、歌とダンス――それぞれの分野において優れたパフォーマーたちが一堂に会し、“ビデオゲームにインスパイアされたフォーマット”で“スリリングな一騎打ちバトル”を展開。ジャンルの垣根を越えて最終的な勝者を決定し、究極の問いである「歌とダンス、どちらが優れているのか?」の答えを導き出す。

ダイナミックなアートフォーム、エネルギッシュなバトル、圧倒的なパフォーマンスで、必ずや視聴者を魅了するであろう『SONG vs DANCE』。次なる国際的ヒット・バラエティになること間違いなし――。

Smart Dog Mediaとテレビ朝日は、2月にイギリス・ロンドンで開催される国際コンテンツマーケットMIP LONDONで『SONG vs DANCE』の概要発表セッションも行う予定だ。

なお、放送スケジュールや出演者など、気になる詳細は近日発表。続報に注目しよう。

『SONG vs DANCE』番組公式X(旧Twitter)

https://x.com/SONGvsDANCE