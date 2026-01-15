¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ÎÆÃÂç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥ÈÅÐ¾ì¡ª¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÈÄ¶¶ ¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¸ø³«¥»¥ì¥â¥Ë¡¼
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤È¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ24´Û¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÆÃÂç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¡Ê¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤ÎÅ¸³«¤òÈ¯É½¡ª
Æ³ÆþÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÈÄ¶¶¤Ë¤Æ¡¢¸ø³«¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÈÄ¶¶¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÆÃÂç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È ¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¸ø³«¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯1·î22Æü(¿å)
Á´¹ñ¤Ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¡×96·à¾ì¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡¢¿Ê²½¤¹¤ëÍÎ²è¤È¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÆÃÂç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤òÁ´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ24´Û¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¡£
Âè°ìÃÆ¤Ï¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÈÄ¶¶¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ò¤¢¤·¤é¤¦¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸ø³«¤¹¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÆÃÂç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È ¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¸ø³«¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºËÁÆ¬¤Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò Æ£¸¶¿®¹¬ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤«¤é¤´°§»¢¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö»ä¤É¤â¤Ï·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò°¦¤¹¤ëÃç´Ö¤È¡¢´¶Æ°¤ÎÏÈ¤ò¹¤²¡¢¤¯¤ï¤·¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÇËþ¤¿¤¹¡£¡É¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò°¦¤¹¤ëÃç´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÍÍ¤âÆ±ÍÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ò¸«¤ëÁ°¤Ë¡¢À¤³¦¤ËÌ¾¹â¤¤¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÍÍ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¤ª¸«Á÷¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤â¤Î¡¢À¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë´¶Æ°¤òºî¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ñÆâºÇÂ¿¤Î·à¾ì¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¿ô¤ò¸Ø¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÍÍ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤òÄ¶¤¨¤¿´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¡¢±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢½Ð²ñ¤¤¤ä³¤³°Ê¸²½¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄó¶¡¤·¡¢´¶Æ°¤ÎÏÈ¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥¥ã¥í¥ë¡¦¥Á¥ç¥¤ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¡£
Ä¾¶á¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ì½ê¤ò¥í¥Ó¡¼¤Ë¤¦¤Ä¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¡ª
¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥¥ã¥í¥ë¡¦¥Á¥ç¥¤ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¥¹¥Ô¡¼¥ÁÁ´Ê¸
³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ËÜÆü¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¾ì¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÆ£¸¶¼ÒÄ¹¤Ë¤â¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¤Ï100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Á¤Ä¤Å¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë¹×¸¥¤·¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£Æü¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¡Ë¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢´î¤Ó¤ä´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÊÀ¼Ò¤È¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÍÍ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ÎËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÎ¾¼Ò¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢ËÜÆü¤ÏÎ¾¼Ò¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤È¿Ê²½¤¹¤ëÍÎ²è¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î¤«¤é¡¢Á´¹ñ13ÅÔÉÜ¸©¡¦24´Û¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¡×¤Ç¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¢¤¿¤é¤·¤¯À©ºî¤·¤¿ÆÃÂç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁÔÂç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÍÍ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¡×¤Î¤è¤¦¤ËÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿·à¾ì¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òÁ´¹ñ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÍÍ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ËºÇ¹â¤Î·à¾ìÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£¸å¤âÎ¾¼Ò¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¡¢¿Ê²½¤¹¤ëÍÎ²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¡×¤òË¬¤ì¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉÙ¤ó¤ÀºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÃÊÌ¤ËÀ©ºî¤·¤¿ÆÃÂç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤è¤êÃúÇ«¤Ë¼ê³Ý¤±¤é¤ì¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¸Ø¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÎËâË¡¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÆÃÂç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È ¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿4¼ï¤Î¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¤òÁ´¹ñ24·à¾ì¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¡×·à¾ì¥í¥Ó¡¼¤Ë2025Ç¯1·î¤«¤é½ç¼¡·Ç¼¨¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
Æ³ÆþÂè°ì¹æ¤Ï¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÈÄ¶¶¤Ç¡¢½Ä3.6¥á¡¼¥È¥ë¡¢²£9.8¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¥¢¡¼¥È¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó³Æ·à¾ì¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎË¤«¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë4¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×¡¢¡Ö¥Ô¥¯¥µ¡¼¡×¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡×¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÁ´4¼ïÎà¡£
Á´¤Æ¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¸þ¤±¤Ë¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥¢¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ³ºÅö·à¾ì¤ÇÆÃÊÌ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·î22Æü°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ24·à¾ì¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Ç½ç¼¡Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÀÐ´¬¡ÊµÜ¾ë¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂçµÜ¡Êºë¶Ì¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÈÄ¶¶¡ÊÅìµþ¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂ¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÅìµþ¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÅì°÷¡Ê»°½Å¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÌÀÀÐ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
2025Ç¯3·î¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¡¢¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù¤Ê¤É¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÈÄ¶¶¤ò´Þ¤á¡¢Á´6·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥¯¥µ¡¼
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÌ¾¼è¡ÊµÜ¾ë¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ±ºÏÂÈþ±à¡Êºë¶Ì¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ±©À¸¡Êºë¶Ì¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÆü¤Î½Ð¡ÊÅìµþ¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¹ÁËÌ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤ê¤ó¤¯¤¦ÀôÆî ¡ÊÂçºå¡Ë
2024Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢2025Ç¯¤ÇºîÉÊ¸ø³«30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤«¤é¥¦¥Ã¥Ç¥£¤È¥Ð¥º¡¦¥é¥¤¥È¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¥Ô¥¯¥µ¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ë°¦¤¹¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¡¼¥Ù¥ë
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ½ÕÆüÉô¡Êºë¶Ì¡Ë2026Ç¯1·î16Æü¡Á¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÎë¼¯¡Ê»°½Å¡Ë¡¡2026Ç¯2·î10Æü¡Á¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÁðÄÅ¡Ê¼¢²ì¡Ë¡¡2026Ç¯2·î11Æü¡Á¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤à¤µ¤·Â¼»³¡ÊÅìµþ¡Ë¡¡2026Ç¯2·î13Æü¡Á¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂç°æ¡Êºë¶Ì¡Ë¡¡2026Ç¯2·î14Æü¡Á¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¡2026Ç¯2·î26Æü¡Á¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÔÀîÌ¯Åµ¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¡2026Ç¯2·î28Æü¡Á
¤³¤Î¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¥Ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¼¥í¤«¤éÀ©ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¤Ç¡¢º£²ó¤¬À¤³¦½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¤³¤Î¥¢¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¡¼¥È¤ò¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤ò¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë½ËÊ¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î²±Â¬¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹¡ª ¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥Þ¡¼¥Ù¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤ä¥½¡¼¡¢¥Ï¥ë¥¯¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥·¥å¥ê¤ä¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¥à¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Ç¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¨¥ì¡¼¥Ê¤ä¥Ð¥Ã¥¡¼¡¢¿·¤¿¤ËMCU¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Þ¤Ç¡¢º£¸å¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«¾Î¡È¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤Î¿À¡É¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¤ä¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¼éÃ«¡Ê°ñ¾ë¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÀéÍÕ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¡ÊÀéÍÕ¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¡ÊÀéÍÕ¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂçÆü¡ÊÂçºå¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ°½Àî¡Ê¹áÀî¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÃÞ»çÌî¡ÊÊ¡²¬¡Ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ·§ËÜ¡Ê·§ËÜ¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Á´À¤³¦¤ò¶½Ê³¤È´¿´î¤ÇËþ¤¿¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¿¶õÁ°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ÎÆÃÂç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡ª
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÆÃÂç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¡Ê¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ24·à¾ì¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¡×·à¾ì¥í¥Ó¡¼¤Ë2025Ç¯1·î¤«¤é½ç¼¡·Ç¼¨¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
© Disney
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ÎÆÃÂç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥ÈÅÐ¾ì¡ª¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÈÄ¶¶ ¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¸ø³«¥»¥ì¥â¥Ë¡¼ appeared first on Dtimes.