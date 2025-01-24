¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×½Ð±éÈþ½÷¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¤³¤Î»ÒÃ¯¤À¤í¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡×¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤Îº´Ìî¤Ò¤Ê¤³(30)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿º´Ìî¤Ï¡¢°áÁõ»Ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£¡Ö¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥¯»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤Æµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤¨¡©¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¹õÈ±¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¹ç¤¦»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤Î»ÒÃ¯¤À¤í¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤éº´Ìî¤Ò¤Ê¤³¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¤±¤É¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï2012Ç¯¡ÖÂè37²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¡£13Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£24Ç¯¤Ë¤ÏºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¤ÎÂè49´üÁ°´ü¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¸³¤·½÷Î®¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£