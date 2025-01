J2の4〜8月までの日程が決定！ 仙台の終盤戦4試合は日程が確定せず

Jリーグは22日、2025シーズンの明治安田J2リーグの4月から8月開催分となる第8節〜第28節までの開催日やキックオフ時間などを発表した。来年2月15日に開幕するJ2リーグは11月29日に最終節が開催。J1リーグからジュビロ磐田、北海道コンサドーレ札幌、サガン鳥栖が降格、J3リーグから大宮アルディージャ、FC今治、カターレ富山が加わっての戦いとなる。すでに2月、3月開催分の予定が発表されていた中、8月までのキックオフ時間や日程が決定。後半戦も試合日程が決まっている中、ベガルタ仙台の4試合が確定していない状況となっている。

【明治安田J2リーグ日程】2月15日(土)《14:00》いわきFC vs ジェフユナイテッド千葉[ハワイアンズスタジアムいわき]RB大宮アルディージャ vs モンテディオ山形[NACK5スタジアム大宮]ヴァンフォーレ甲府 vs レノファ山口FC[JIT リサイクルインク スタジアム]ジュビロ磐田 vs 水戸ホーリーホック[ヤマハスタジアム(磐田)]藤枝MYFC vs 徳島ヴォルティス[藤枝総合運動公園サッカー場]サガン鳥栖 vs ベガルタ仙台[駅前不動産スタジアム]《19:00》V・ファーレン長崎 vs ロアッソ熊本[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]2月16日(日)《12:50》愛媛FC vs カターレ富山[ニンジニアスタジアム]《13:10》FC今治 vs ブラウブリッツ秋田[アシックス里山スタジアム]《14:00》大分トリニータ vs 北海道コンサドーレ札幌[クラサスドーム大分]2月22日(土)《14:00》RB大宮アルディージャ vs ヴァンフォーレ甲府[NACK5スタジアム大宮]ジェフユナイテッド千葉 vs カターレ富山[フクダ電子アリーナ]ジュビロ磐田 vs サガン鳥栖[ヤマハスタジアム(磐田)]2月23日(日・祝)《13:00》レノファ山口FC vs V・ファーレン長崎[維新みらいふスタジアム]ロアッソ熊本 vs 北海道コンサドーレ札幌[えがお健康スタジアム]《13:55》徳島ヴォルティス vs ベガルタ仙台[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]《14:00》水戸ホーリーホック vs モンテディオ山形[ケーズデンキスタジアム水戸]FC今治 vs 藤枝MYFC[アシックス里山スタジアム]大分トリニータ vs いわきFC[クラサスドーム大分]《15:00》愛媛FC vs ブラウブリッツ秋田[ニンジニアスタジアム]3月1日(土)《13:00》ベガルタ仙台 vs 大分トリニータ[キューアンドエースタジアムみやぎ]《14:00》ジェフユナイテッド千葉 vs モンテディオ山形[フクダ電子アリーナ]藤枝MYFC vs ブラウブリッツ秋田[藤枝総合運動公園サッカー場]サガン鳥栖 vs FC今治[駅前不動産スタジアム]V・ファーレン長崎 vs ジュビロ磐田[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]3月2日(日)《13:00》ロアッソ熊本 vs RB大宮アルディージャ[えがお健康スタジアム]《14:00》いわきFC vs 徳島ヴォルティス[ハワイアンズスタジアムいわき]水戸ホーリーホック vs 愛媛FC[ケーズデンキスタジアム水戸]カターレ富山 vs ヴァンフォーレ甲府[富山県総合運動公園陸上競技場]レノファ山口FC vs 北海道コンサドーレ札幌[維新みらいふスタジアム]3月8日(土)《13:00》ベガルタ仙台 vs V・ファーレン長崎[キューアンドエースタジアムみやぎ]《14:00》RB大宮アルディージャ vs レノファ山口FC[NACK5スタジアム大宮]《18:10》愛媛FC vs FC今治[ニンジニアスタジアム]3月9日(日)《13:05》北海道コンサドーレ札幌 vs ジェフユナイテッド千葉[大和ハウス プレミストドーム]《14:00》モンテディオ山形 vs ブラウブリッツ秋田[NDソフトスタジアム山形]いわきFC vs サガン鳥栖[ハワイアンズスタジアムいわき]ヴァンフォーレ甲府 vs 藤枝MYFC[JIT リサイクルインク スタジアム]カターレ富山 vs ジュビロ磐田[富山県総合運動公園陸上競技場]徳島ヴォルティス vs ロアッソ熊本[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]大分トリニータ vs 水戸ホーリーホック[クラサスドーム大分]3月15日(土)《13:00》ブラウブリッツ秋田 vs 北海道コンサドーレ札幌[ソユースタジアム]《14:00》ジュビロ磐田 vs ヴァンフォーレ甲府[ヤマハスタジアム(磐田)]藤枝MYFC vs いわきFC[藤枝総合運動公園サッカー場]サガン鳥栖 vs RB大宮アルディージャ[駅前不動産スタジアム]《16:00》V・ファーレン長崎 vs 徳島ヴォルティス[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]3月16日(日)《13:00》ロアッソ熊本 vs モンテディオ山形[えがお健康スタジアム]《14:00》水戸ホーリーホック vs ベガルタ仙台[ケーズデンキスタジアム水戸]ジェフユナイテッド千葉 vs 愛媛FC[フクダ電子アリーナ]レノファ山口FC vs 大分トリニータ[維新みらいふスタジアム]FC今治 vs カターレ富山[アシックス里山スタジアム]3月23日(日)《13:00》ベガルタ仙台 vs ジュビロ磐田[キューアンドエースタジアムみやぎ]《13:15》レノファ山口FC vs ロアッソ熊本[維新みらいふスタジアム]《14:00》モンテディオ山形 vs 徳島ヴォルティス[NDソフトスタジアム山形]いわきFC vs FC今治[ハワイアンズスタジアムいわき]RB大宮アルディージャ vs 水戸ホーリーホック[NACK5スタジアム大宮]ヴァンフォーレ甲府 vs ジェフユナイテッド千葉[JIT リサイクルインク スタジアム]愛媛FC vs 北海道コンサドーレ札幌[ニンジニアスタジアム]サガン鳥栖 vs カターレ富山[駅前不動産スタジアム]V・ファーレン長崎 vs ブラウブリッツ秋田[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]大分トリニータ vs 藤枝MYFC[クラサスドーム大分]3月29日(土)《14:00》北海道コンサドーレ札幌 vs ヴァンフォーレ甲府[大和ハウス プレミストドーム]3月30日(日)《13:00》ロアッソ熊本 vs サガン鳥栖[えがお健康スタジアム]《14:00》ブラウブリッツ秋田 vs レノファ山口FC[ソユースタジアム]水戸ホーリーホック vs いわきFC[ケーズデンキスタジアム水戸]カターレ富山 vs ベガルタ仙台[富山県総合運動公園陸上競技場]藤枝MYFC vs V・ファーレン長崎[藤枝総合運動公園サッカー場]FC今治 vs モンテディオ山形[アシックス里山スタジアム]《15:00》ジュビロ磐田 vs ジェフユナイテッド千葉[ヤマハスタジアム(磐田)]愛媛FC vs 大分トリニータ[ニンジニアスタジアム]《16:00》徳島ヴォルティス vs RB大宮アルディージャ[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]4月5日(土)《13:00》ベガルタ仙台 vs ブラウブリッツ秋田[キューアンドエースタジアムみやぎ]《13:30》ヴァンフォーレ甲府 vs いわきFC[JIT リサイクルインク スタジアム]《14:00》北海道コンサドーレ札幌 vs 徳島ヴォルティス[大和ハウス プレミストドーム]モンテディオ山形 vs ジュビロ磐田[NDソフトスタジアム山形]RB大宮アルディージャ vs 大分トリニータ[NACK5スタジアム大宮]ジェフユナイテッド千葉 vs 水戸ホーリーホック[フクダ電子アリーナ]レノファ山口FC vs 愛媛FC[維新みらいふスタジアム]サガン鳥栖 vs 藤枝MYFC[駅前不動産スタジアム]4月6日(日)《13:00》ロアッソ熊本 vs カターレ富山[えがお健康スタジアム]《13:30》FC今治 vs V・ファーレン長崎[アシックス里山スタジアム]4月12日(土)《13:00》ベガルタ仙台 vs FC今治[キューアンドエースタジアムみやぎ]《14:00》いわきFC vs モンテディオ山形[ハワイアンズスタジアムいわき]水戸ホーリーホック vs 北海道コンサドーレ札幌[ケーズデンキスタジアム水戸]4月13日(日)《14:00》ブラウブリッツ秋田 vs RB大宮アルディージャ[ソユースタジアム]カターレ富山 vs レノファ山口FC[富山県総合運動公園陸上競技場]藤枝MYFC vs ジェフユナイテッド千葉[藤枝総合運動公園サッカー場]V・ファーレン長崎 vs サガン鳥栖[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]大分トリニータ vs 徳島ヴォルティス[クラサスドーム大分]《15:00》ジュビロ磐田 vs ロアッソ熊本[ヤマハスタジアム(磐田)]《16:00》愛媛FC vs ヴァンフォーレ甲府[ニンジニアスタジアム]4月19日(土)《14:00》モンテディオ山形 vs 愛媛FC[NDソフトスタジアム山形]ヴァンフォーレ甲府 vs V・ファーレン長崎[JIT リサイクルインク スタジアム]サガン鳥栖 vs レノファ山口FC[駅前不動産スタジアム]4月20日(日)《13:00》ロアッソ熊本 vs ベガルタ仙台[えがお健康スタジアム]《14:00》北海道コンサドーレ札幌 vs 藤枝MYFC[大和ハウス プレミストドーム]ブラウブリッツ秋田 vs ジュビロ磐田[ソユースタジアム]ジェフユナイテッド千葉 vs 大分トリニータ[フクダ電子アリーナ]カターレ富山 vs いわきFC[富山県総合運動公園陸上競技場]徳島ヴォルティス vs 水戸ホーリーホック[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]FC今治 vs RB大宮アルディージャ[アシックス里山スタジアム]4月25日(金)《19:00》ベガルタ仙台 vs 愛媛FC[キューアンドエースタジアムみやぎ]水戸ホーリーホック vs ヴァンフォーレ甲府[ケーズデンキスタジアム水戸]RB大宮アルディージャ vs 北海道コンサドーレ札幌[NACK5スタジアム大宮]ジェフユナイテッド千葉 vs ブラウブリッツ秋田[フクダ電子アリーナ]ジュビロ磐田 vs 大分トリニータ[ヤマハスタジアム(磐田)]藤枝MYFC vs ロアッソ熊本[藤枝総合運動公園サッカー場]サガン鳥栖 vs モンテディオ山形[駅前不動産スタジアム]V・ファーレン長崎 vs いわきFC[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]4月26日(土)《14:00》レノファ山口FC vs FC今治[維新みらいふスタジアム]徳島ヴォルティス vs カターレ富山[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]4月29日(火・祝)《14:00》北海道コンサドーレ札幌 vs V・ファーレン長崎[大和ハウス プレミストドーム]ブラウブリッツ秋田 vs 徳島ヴォルティス[ソユースタジアム]いわきFC vs RB大宮アルディージャ[ハワイアンズスタジアムいわき]水戸ホーリーホック vs FC今治[ケーズデンキスタジアム水戸]ヴァンフォーレ甲府 vs ベガルタ仙台[JIT リサイクルインク スタジアム]カターレ富山 vs モンテディオ山形[富山県総合運動公園陸上競技場]ロアッソ熊本 vs ジェフユナイテッド千葉[えがお健康スタジアム]大分トリニータ vs サガン鳥栖[クラサスドーム大分]《15:00》ジュビロ磐田 vs レノファ山口FC[ヤマハスタジアム(磐田)]愛媛FC vs 藤枝MYFC[ニンジニアスタジアム]5月3日(土・祝)《13:00》ベガルタ仙台 vs レノファ山口FC[キューアンドエースタジアムみやぎ]いわきFC vs ブラウブリッツ秋田[ハワイアンズスタジアムいわき]《13:30》ヴァンフォーレ甲府 vs 徳島ヴォルティス[JIT リサイクルインク スタジアム]《14:00》モンテディオ山形 vs 北海道コンサドーレ札幌[NDソフトスタジアム山形]RB大宮アルディージャ vs カターレ富山[NACK5スタジアム大宮]藤枝MYFC vs 水戸ホーリーホック[藤枝総合運動公園サッカー場]FC今治 vs ジュビロ磐田[アシックス里山スタジアム]サガン鳥栖 vs ジェフユナイテッド千葉[駅前不動産スタジアム]大分トリニータ vs ロアッソ熊本[クラサスドーム大分]《16:00》V・ファーレン長崎 vs 愛媛FC[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]5月6日(火・休)《13:00》ベガルタ仙台 vs 藤枝MYFC[キューアンドエースタジアムみやぎ]《13:55》カターレ富山 vs V・ファーレン長崎[富山県総合運動公園陸上競技場]《14:00》北海道コンサドーレ札幌 vs ジュビロ磐田[大和ハウス プレミストドーム]モンテディオ山形 vs 大分トリニータ[NDソフトスタジアム山形]レノファ山口FC vs 水戸ホーリーホック[維新みらいふスタジアム]《15:00》ブラウブリッツ秋田 vs ヴァンフォーレ甲府[ソユースタジアム]愛媛FC vs いわきFC[ニンジニアスタジアム]ロアッソ熊本 vs FC今治[えがお健康スタジアム]《15:50》徳島ヴォルティス vs サガン鳥栖[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]《未定》ジェフユナイテッド千葉 vs RB大宮アルディージャ[国立競技場]5月10日(土)《14:00》RB大宮アルディージャ vs ベガルタ仙台[NACK5スタジアム大宮]5月11日(日)《13:00》いわきFC vs 北海道コンサドーレ札幌[ハワイアンズスタジアムいわき]ジュビロ磐田 vs 藤枝MYFC[ヤマハスタジアム(磐田)]《14:00》水戸ホーリーホック vs ブラウブリッツ秋田[ケーズデンキスタジアム水戸]徳島ヴォルティス vs レノファ山口FC[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]FC今治 vs ジェフユナイテッド千葉[アシックス里山スタジアム]サガン鳥栖 vs ヴァンフォーレ甲府[駅前不動産スタジアム]V・ファーレン長崎 vs モンテディオ山形[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]《14:05》カターレ富山 vs 大分トリニータ[富山県総合運動公園陸上競技場]《15:00》ロアッソ熊本 vs 愛媛FC[えがお健康スタジアム]5月17日(土)《13:30》ヴァンフォーレ甲府 vs FC今治[JIT リサイクルインク スタジアム]《14:00》北海道コンサドーレ札幌 vs カターレ富山[大和ハウス プレミストドーム]ブラウブリッツ秋田 vs サガン鳥栖[ソユースタジアム]水戸ホーリーホック vs ロアッソ熊本[ケーズデンキスタジアム水戸]ジェフユナイテッド千葉 vs ベガルタ仙台[フクダ電子アリーナ]ジュビロ磐田 vs いわきFC[ヤマハスタジアム(磐田)]藤枝MYFC vs RB大宮アルディージャ[藤枝総合運動公園サッカー場]5月18日(日)《14:00》レノファ山口FC vs モンテディオ山形[セービング陸上競技場]大分トリニータ vs V・ファーレン長崎[クラサスドーム大分]《18:00》愛媛FC vs 徳島ヴォルティス[ニンジニアスタジアム]5月25日(日)《13:00》いわきFC vs ベガルタ仙台[ハワイアンズスタジアムいわき]《14:00》モンテディオ山形 vs ヴァンフォーレ甲府[NDソフトスタジアム山形]レノファ山口FC vs 藤枝MYFC[維新みらいふスタジアム]徳島ヴォルティス vs ジュビロ磐田[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]サガン鳥栖 vs 北海道コンサドーレ札幌[駅前不動産スタジアム]V・ファーレン長崎 vs ジェフユナイテッド千葉[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]《16:00》ロアッソ熊本 vs ブラウブリッツ秋田[えがお健康スタジアム]6月7日(土)《18:00》FC今治 vs 大分トリニータ[アシックス里山スタジアム]6月8日(日)《14:00》RB大宮アルディージャ vs 愛媛FC[NACK5スタジアム大宮]カターレ富山 vs 水戸ホーリーホック[富山県総合運動公園陸上競技場]5月31日(土)《14:00》ベガルタ仙台 vs 北海道コンサドーレ札幌[キューアンドエースタジアムみやぎ]ブラウブリッツ秋田 vs カターレ富山[ソユースタジアム]水戸ホーリーホック vs V・ファーレン長崎[ケーズデンキスタジアム水戸]RB大宮アルディージャ vs ジュビロ磐田[NACK5スタジアム大宮]ジェフユナイテッド千葉 vs レノファ山口FC[フクダ電子アリーナ]藤枝MYFC vs モンテディオ山形[藤枝総合運動公園サッカー場]サガン鳥栖 vs 愛媛FC[駅前不動産スタジアム]《18:05》FC今治 vs 徳島ヴォルティス[アシックス里山スタジアム]《19:00》大分トリニータ vs ヴァンフォーレ甲府[クラサスドーム大分]6月1日(日)《14:00》いわきFC vs ロアッソ熊本[ハワイアンズスタジアムいわき]6月14日(土)《18:00》水戸ホーリーホック vs サガン鳥栖[ケーズデンキスタジアム水戸]6月15日(日)《14:00》北海道コンサドーレ札幌 vs FC今治[大和ハウス プレミストドーム]カターレ富山 vs 藤枝MYFC[富山県総合運動公園陸上競技場]レノファ山口FC vs いわきFC[維新みらいふスタジアム]《16:00》モンテディオ山形 vs ベガルタ仙台[NDソフトスタジアム山形]《17:00》ジュビロ磐田 vs 愛媛FC[ヤマハスタジアム(磐田)]V・ファーレン長崎 vs RB大宮アルディージャ[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]《18:00》大分トリニータ vs ブラウブリッツ秋田[クラサスドーム大分]《18:30》ヴァンフォーレ甲府 vs ロアッソ熊本[JIT リサイクルインク スタジアム]《19:00》徳島ヴォルティス vs ジェフユナイテッド千葉[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]6月21日(土)《16:00》いわきFC vs カターレ富山[ハワイアンズスタジアムいわき]《18:00》愛媛FC vs レノファ山口FC[ニンジニアスタジアム]FC今治 vs 水戸ホーリーホック[アシックス里山スタジアム]《19:00》RB大宮アルディージャ vs サガン鳥栖[NACK5スタジアム大宮]ジェフユナイテッド千葉 vs ジュビロ磐田[フクダ電子アリーナ]藤枝MYFC vs 北海道コンサドーレ札幌[藤枝総合運動公園サッカー場]徳島ヴォルティス vs 大分トリニータ[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]6月22日(日)《13:35》ロアッソ熊本 vs V・ファーレン長崎[えがお健康スタジアム]《14:00》ブラウブリッツ秋田 vs モンテディオ山形[ソユースタジアム]《18:00》ベガルタ仙台 vs ヴァンフォーレ甲府[未定]6月28日(土)《14:00》北海道コンサドーレ札幌 vs ロアッソ熊本[大和ハウス プレミストドーム]《18:00》水戸ホーリーホック vs 徳島ヴォルティス[ケーズデンキスタジアム水戸]カターレ富山 vs ジェフユナイテッド千葉[富山県総合運動公園陸上競技場]《18:30》ヴァンフォーレ甲府 vs 愛媛FC[JIT リサイクルインク スタジアム]《19:00》モンテディオ山形 vs V・ファーレン長崎[NDソフトスタジアム山形]藤枝MYFC vs FC今治[藤枝総合運動公園サッカー場]レノファ山口FC vs ブラウブリッツ秋田[維新みらいふスタジアム]サガン鳥栖 vs いわきFC[駅前不動産スタジアム]大分トリニータ vs RB大宮アルディージャ[クラサスドーム大分]《19:30》ジュビロ磐田 vs ベガルタ仙台[ヤマハスタジアム(磐田)]7月5日(土)《14:00》北海道コンサドーレ札幌 vs レノファ山口FC[大和ハウス プレミストドーム]《18:00》ブラウブリッツ秋田 vs 水戸ホーリーホック[ソユースタジアム]V・ファーレン長崎 vs 大分トリニータ[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]《19:00》ベガルタ仙台 vs カターレ富山[ユアテックスタジアム仙台]RB大宮アルディージャ vs いわきFC[NACK5スタジアム大宮]ジェフユナイテッド千葉 vs サガン鳥栖[フクダ電子アリーナ]徳島ヴォルティス vs 藤枝MYFC[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]FC今治 vs ヴァンフォーレ甲府[アシックス里山スタジアム]7月6日(日)《18:00》ロアッソ熊本 vs ジュビロ磐田[えがお健康スタジアム]《19:00》愛媛FC vs モンテディオ山形[ニンジニアスタジアム]7月12日(土)《18:00》ブラウブリッツ秋田 vs ロアッソ熊本[ソユースタジアム]いわきFC vs V・ファーレン長崎[ハワイアンズスタジアムいわき]《18:05》FC今治 vs 愛媛FC[アシックス里山スタジアム]《18:30》ヴァンフォーレ甲府 vs RB大宮アルディージャ[JIT リサイクルインク スタジアム]《19:00》モンテディオ山形 vs ジェフユナイテッド千葉[NDソフトスタジアム山形]水戸ホーリーホック vs カターレ富山[ケーズデンキスタジアム水戸]藤枝MYFC vs ベガルタ仙台[藤枝総合運動公園サッカー場]レノファ山口FC vs 徳島ヴォルティス[維新みらいふスタジアム]サガン鳥栖 vs 大分トリニータ[駅前不動産スタジアム]《19:30》ジュビロ磐田 vs 北海道コンサドーレ札幌[ヤマハスタジアム(磐田)]8月2日(土)《14:00》北海道コンサドーレ札幌 vs サガン鳥栖[大和ハウス プレミストドーム]《18:00》カターレ富山 vs RB大宮アルディージャ[富山県総合運動公園陸上競技場]V・ファーレン長崎 vs ベガルタ仙台[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]《18:30》ヴァンフォーレ甲府 vs モンテディオ山形[JIT リサイクルインク スタジアム]《19:00》ジェフユナイテッド千葉 vs いわきFC[フクダ電子アリーナ]藤枝MYFC vs レノファ山口FC[藤枝総合運動公園サッカー場]徳島ヴォルティス vs 愛媛FC[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]大分トリニータ vs FC今治[クラサスドーム大分]《19:30》ジュビロ磐田 vs ブラウブリッツ秋田[ヤマハスタジアム(磐田)]8月3日(日)《19:00》ロアッソ熊本 vs 水戸ホーリーホック[えがお健康スタジアム]8月9日(土)《18:00》ブラウブリッツ秋田 vs 藤枝MYFC[ソユースタジアム]V・ファーレン長崎 vs 北海道コンサドーレ札幌[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]《19:00》RB大宮アルディージャ vs ジェフユナイテッド千葉[NACK5スタジアム大宮]FC今治 vs ロアッソ熊本[アシックス里山スタジアム]大分トリニータ vs カターレ富山[クラサスドーム大分]8月10日(日)《18:00》いわきFC vs ジュビロ磐田[ハワイアンズスタジアムいわき]《19:00》ベガルタ仙台 vs 徳島ヴォルティス[ユアテックスタジアム仙台]モンテディオ山形 vs 水戸ホーリーホック[NDソフトスタジアム山形]愛媛FC vs サガン鳥栖[ニンジニアスタジアム]8月11日(月・祝)《19:00》レノファ山口FC vs ヴァンフォーレ甲府[維新みらいふスタジアム]8月16日(土)《14:00》北海道コンサドーレ札幌 vs ブラウブリッツ秋田[大和ハウス プレミストドーム]《18:00》水戸ホーリーホック vs ジュビロ磐田[ケーズデンキスタジアム水戸]カターレ富山 vs FC今治[富山県総合運動公園陸上競技場]《19:00》モンテディオ山形 vs いわきFC[NDソフトスタジアム山形]ジェフユナイテッド千葉 vs 徳島ヴォルティス[フクダ電子アリーナ]レノファ山口FC vs ベガルタ仙台[維新みらいふスタジアム]ロアッソ熊本 vs 藤枝MYFC[えがお健康スタジアム]8月17日(日)《18:30》ヴァンフォーレ甲府 vs 大分トリニータ[JIT リサイクルインク スタジアム]《19:00》愛媛FC vs RB大宮アルディージャ[ニンジニアスタジアム]サガン鳥栖 vs V・ファーレン長崎[駅前不動産スタジアム]8月23日(土)《18:00》ブラウブリッツ秋田 vs FC今治[ソユースタジアム]いわきFC vs 大分トリニータ[ハワイアンズスタジアムいわき]《18:30》ヴァンフォーレ甲府 vs 北海道コンサドーレ札幌[JIT リサイクルインク スタジアム]《19:00》RB大宮アルディージャ vs ロアッソ熊本[NACK5スタジアム大宮]藤枝MYFC vs 愛媛FC[藤枝総合運動公園サッカー場]徳島ヴォルティス vs モンテディオ山形[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]サガン鳥栖 vs 水戸ホーリーホック[駅前不動産スタジアム]《19:30》ジュビロ磐田 vs カターレ富山[ヤマハスタジアム(磐田)]8月24日(日)《18:00》V・ファーレン長崎 vs レノファ山口FC[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]《19:00》ベガルタ仙台 vs ジェフユナイテッド千葉[ユアテックスタジアム仙台]8月30日(土)《14:00》北海道コンサドーレ札幌 vs RB大宮アルディージャ[大和ハウス プレミストドーム]《18:00》水戸ホーリーホック vs レノファ山口FC[ケーズデンキスタジアム水戸]《18:30》カターレ富山 vs ロアッソ熊本[富山県総合運動公園陸上競技場]《19:00》モンテディオ山形 vs サガン鳥栖[NDソフトスタジアム山形]ジェフユナイテッド千葉 vs ヴァンフォーレ甲府[フクダ電子アリーナ]徳島ヴォルティス vs ブラウブリッツ秋田[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]FC今治 vs いわきFC[アシックス里山スタジアム]8月31日(日)《18:00》V・ファーレン長崎 vs 藤枝MYFC[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]《19:00》愛媛FC vs ベガルタ仙台[ニンジニアスタジアム]大分トリニータ vs ジュビロ磐田[クラサスドーム大分]9月13日(土)北海道コンサドーレ札幌 vs いわきFC[大和ハウス プレミストドーム]RB大宮アルディージャ vs V・ファーレン長崎[NACK5スタジアム大宮]ヴァンフォーレ甲府 vs サガン鳥栖[JIT リサイクルインク スタジアム]ジュビロ磐田 vs FC今治[ヤマハスタジアム(磐田)]藤枝MYFC vs 大分トリニータ[藤枝総合運動公園サッカー場]9月14日(日)ブラウブリッツ秋田 vs 愛媛FC[ソユースタジアム]モンテディオ山形 vs カターレ富山[NDソフトスタジアム山形]レノファ山口FC vs ジェフユナイテッド千葉[維新みらいふスタジアム]9月15日(月・祝)ロアッソ熊本 vs 徳島ヴォルティス[えがお健康スタジアム]9月13日(土)or14日(日)or15日(月・祝)ベガルタ仙台 vs 水戸ホーリーホック[ユアテックスタジアム仙台]9月20日(土)ベガルタ仙台 vs モンテディオ山形[ユアテックスタジアム仙台]いわきFC vs 水戸ホーリーホック[ハワイアンズスタジアムいわき]RB大宮アルディージャ vs FC今治[NACK5スタジアム大宮]ヴァンフォーレ甲府 vs ブラウブリッツ秋田[JIT リサイクルインク スタジアム]藤枝MYFC vs ジュビロ磐田[藤枝総合運動公園サッカー場]徳島ヴォルティス vs 北海道コンサドーレ札幌[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]愛媛FC vs ジェフユナイテッド千葉[ニンジニアスタジアム]サガン鳥栖 vs ロアッソ熊本[駅前不動産スタジアム]V・ファーレン長崎 vs カターレ富山[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]大分トリニータ vs レノファ山口FC[クラサスドーム大分]9月27日(土)北海道コンサドーレ札幌 vs ベガルタ仙台[大和ハウス プレミストドーム]モンテディオ山形 vs レノファ山口FC[NDソフトスタジアム山形]いわきFC vs ヴァンフォーレ甲府[ハワイアンズスタジアムいわき]ジェフユナイテッド千葉 vs ロアッソ熊本[フクダ電子アリーナ]ジュビロ磐田 vs RB大宮アルディージャ[ヤマハスタジアム(磐田)]FC今治 vs サガン鳥栖[アシックス里山スタジアム]大分トリニータ vs 愛媛FC[クラサスドーム大分]9月28日(日)ブラウブリッツ秋田 vs V・ファーレン長崎[ソユースタジアム]水戸ホーリーホック vs 藤枝MYFC[ケーズデンキスタジアム水戸]カターレ富山 vs 徳島ヴォルティス[富山県総合運動公園陸上競技場]10月4日(土)北海道コンサドーレ札幌 vs モンテディオ山形[大和ハウス プレミストドーム]ジェフユナイテッド千葉 vs V・ファーレン長崎[フクダ電子アリーナ]ヴァンフォーレ甲府 vs ジュビロ磐田[JIT リサイクルインク スタジアム]藤枝MYFC vs カターレ富山[藤枝総合運動公園サッカー場]10月5日(日)ブラウブリッツ秋田 vs 大分トリニータ[ソユースタジアム]レノファ山口FC vs サガン鳥栖[維新みらいふスタジアム]徳島ヴォルティス vs FC今治[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]愛媛FC vs 水戸ホーリーホック[ニンジニアスタジアム]ロアッソ熊本 vs いわきFC[えがお健康スタジアム]10月4日(土)or5日(日)ベガルタ仙台 vs RB大宮アルディージャ[ユアテックスタジアム仙台]10月18日(土)いわきFC vs 愛媛FC[ハワイアンズスタジアムいわき]RB大宮アルディージャ vs 藤枝MYFC[NACK5スタジアム大宮]ジュビロ磐田 vs 徳島ヴォルティス[ヤマハスタジアム(磐田)]サガン鳥栖 vs ブラウブリッツ秋田[駅前不動産スタジアム]V・ファーレン長崎 vs ヴァンフォーレ甲府[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]10月19日(日)モンテディオ山形 vs ロアッソ熊本[NDソフトスタジアム山形]水戸ホーリーホック vs ジェフユナイテッド千葉[ケーズデンキスタジアム水戸]カターレ富山 vs 北海道コンサドーレ札幌[富山県総合運動公園陸上競技場]FC今治 vs レノファ山口FC[アシックス里山スタジアム]大分トリニータ vs ベガルタ仙台[クラサスドーム大分]10月25日(土)藤枝MYFC vs ヴァンフォーレ甲府[藤枝総合運動公園サッカー場]V・ファーレン長崎 vs FC今治[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]10月26日(日)北海道コンサドーレ札幌 vs 水戸ホーリーホック[大和ハウス プレミストドーム]ブラウブリッツ秋田 vs ジェフユナイテッド千葉[ソユースタジアム]モンテディオ山形 vs RB大宮アルディージャ[NDソフトスタジアム山形]レノファ山口FC vs カターレ富山[維新みらいふスタジアム]徳島ヴォルティス vs いわきFC[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]愛媛FC vs ジュビロ磐田[ニンジニアスタジアム]ロアッソ熊本 vs 大分トリニータ[えがお健康スタジアム]10月25日(土)or26日(日)ベガルタ仙台 vs サガン鳥栖[ユアテックスタジアム仙台]※111月2日(日)いわきFC vs 藤枝MYFC[ハワイアンズスタジアムいわき]RB大宮アルディージャ vs ブラウブリッツ秋田[NACK5スタジアム大宮]ジェフユナイテッド千葉 vs 北海道コンサドーレ札幌[フクダ電子アリーナ]ヴァンフォーレ甲府 vs 水戸ホーリーホック[JIT リサイクルインク スタジアム]カターレ富山 vs 愛媛FC[富山県総合運動公園陸上競技場]ジュビロ磐田 vs V・ファーレン長崎[ヤマハスタジアム(磐田)]FC今治 vs ベガルタ仙台[アシックス里山スタジアム]サガン鳥栖 vs 徳島ヴォルティス[駅前不動産スタジアム]ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC[えがお健康スタジアム]大分トリニータ vs モンテディオ山形[クラサスドーム大分]11月8日(土)北海道コンサドーレ札幌 vs 大分トリニータ[大和ハウス プレミストドーム]愛媛FC vs V・ファーレン長崎[ニンジニアスタジアム]11月9日(日)ブラウブリッツ秋田 vs いわきFC[ソユースタジアム]モンテディオ山形 vs FC今治[NDソフトスタジアム山形]水戸ホーリーホック vs RB大宮アルディージャ[ケーズデンキスタジアム水戸]ジェフユナイテッド千葉 vs 藤枝MYFC[フクダ電子アリーナ]カターレ富山 vs サガン鳥栖[富山県総合運動公園陸上競技場]レノファ山口FC ブラウブリッツ秋田 vs ベガルタ仙台[ソユースタジアム]いわきFC vs レノファ山口FC[ハワイアンズスタジアムいわき]RB大宮アルディージャ vs 徳島ヴォルティス[NACK5スタジアム大宮]ヴァンフォーレ甲府 vs カターレ富山[JIT リサイクルインク スタジアム]ジュビロ磐田 vs モンテディオ山形[ヤマハスタジアム(磐田)]藤枝MYFC vs サガン鳥栖[藤枝総合運動公園サッカー場]愛媛FC vs ロアッソ熊本[ニンジニアスタジアム]FC今治 vs 北海道コンサドーレ札幌[アシックス里山スタジアム]V・ファーレン長崎 vs 水戸ホーリーホック[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]大分トリニータ vs ジェフユナイテッド千葉[クラサスドーム大分]11月29日(土)北海道コンサドーレ札幌 vs 愛媛FC[大和ハウス プレミストドーム]ベガルタ仙台 vs いわきFC[ユアテックスタジアム仙台]モンテディオ山形 vs 藤枝MYFC[NDソフトスタジアム山形]水戸ホーリーホック vs 大分トリニータ[ケーズデンキスタジアム水戸]ジェフユナイテッド千葉 vs FC今治[フクダ電子アリーナ]カターレ富山 vs ブラウブリッツ秋田[富山県総合運動公園陸上競技場]レノファ山口FC vs RB大宮アルディージャ[維新みらいふスタジアム]徳島ヴォルティス vs V・ファーレン長崎[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]サガン鳥栖 vs ジュビロ磐田[駅前不動産スタジアム]ロアッソ熊本 vs ヴァンフォーレ甲府[えがお健康スタジアム]※1:2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があります。