これからの予定【経済指標】
【英国】
公共部門ネット負債（12月）16:00
予想 N/A 前回 112.0億ポンド（公共部門ネット負債)
【南アフリカ】
消費者物価指数（12月）17:00
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 2.9%（前年比)
小売売上高（11月）20:00
予想 N/A 前回 6.3%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/11 - 01/17）21:00
予想 N/A 前回 33.3%（前週比)
景気先行指数（12月）23日00:00
予想 -0.1% 前回 0.3%（前月比)
【カナダ】
鉱工業製品価格（12月）22:30
予想 N/A 前回 0.6%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 -0.5%（原材料価格指数・前月比)
※予定は変更されることがあります。
公共部門ネット負債（12月）16:00
予想 N/A 前回 112.0億ポンド（公共部門ネット負債)
【南アフリカ】
消費者物価指数（12月）17:00
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 2.9%（前年比)
小売売上高（11月）20:00
予想 N/A 前回 6.3%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/11 - 01/17）21:00
予想 N/A 前回 33.3%（前週比)
景気先行指数（12月）23日00:00
予想 -0.1% 前回 0.3%（前月比)
【カナダ】
鉱工業製品価格（12月）22:30
予想 N/A 前回 0.6%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 -0.5%（原材料価格指数・前月比)
※予定は変更されることがあります。