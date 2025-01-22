【英国】

公共部門ネット負債（12月）16:00

予想 N/A 前回 112.0億ポンド（公共部門ネット負債)



【南アフリカ】

消費者物価指数（12月）17:00

予想 N/A 前回 0.0%（前月比)

予想 N/A 前回 2.9%（前年比)



小売売上高（11月）20:00

予想 N/A 前回 6.3%（前年比)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（01/11 - 01/17）21:00

予想 N/A 前回 33.3%（前週比)



景気先行指数（12月）23日00:00

予想 -0.1% 前回 0.3%（前月比)



【カナダ】

鉱工業製品価格（12月）22:30

予想 N/A 前回 0.6%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 -0.5%（原材料価格指数・前月比)





※予定は変更されることがあります。

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