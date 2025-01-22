¡ÚÎ©Àî¶¥ÎØ¡¦£È£Ð£Ã£Ê£ÃÇÕ¡Û°¤Éô±ÑÅÍ¤Ï£Óµé½éÀïÂçÇÔ¤âÆ´¤ì¤ÎÅÏÊÕ°ìÀ®¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë´¶·ã¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡Î©Àî¶¥ÎØ¤Î£Æµ¡Ö£È£Ð£Ã£Ê£ÃÇÕ¡×¤¬£²£²Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡££¸£Ò¤Î£ÓµéÍ½Áª¤ÏÆÃ¿Ê½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿°¤Éô±ÑÅÍ¡Ê¤¢¤ä¤È¡¢£²£°¡áÊ¡²¬¡Ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎòÀï¤ÎÌÔ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÏÊÕ°ìÀ®¡Ê£´£±¡áÊ¡Åç¡Ë¤¬°¤Éô¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Î´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿£±£²£µ´ü¤Î¿·±Ô¤Î£Óµé½éÀï¤Ï¡Ö°ìÀ®¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤·¤¿µ×Î±ÊÆ¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡Ê£²£°£±£¶Ç¯£²·î¡Ë¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀ®¤µ¤ó¤ÏÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°Î¿Í¤È¤ÎÆóÊ¬Àï¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤¬ºÇÁ±¤Îºö¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È£±ÈÖ¼Ö¤òÀ¸¤«¤·¤Æ£Ó¤ò¼è¤ë¤È¡¢¡Ö½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¥á¥¤¥Á¤Ç¶î¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤Þ¤¯¤êÊÖ¤·¤¿ÅÏÊÕ¤¬Á°ÃÄ¤ò¤È¤é¤¨¡¢°¤Éô¤Ï£·Ãå¡£¡ÖÁê¼ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤·ÎÏÉÔÂ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¥Ó¥Ó¤ê¤¹¤®¤ÆÆ§¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¤Þ¤¯¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾¡¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤ÏÂ©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¡£¡ÖÆóÊ¬Àï¤Ç¥¸¥ã¥ó¤«¤é¤¢¤ì¤À¤±¶î¤±¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¶¯¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¼ã¤¤Áª¼ê¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁ°²ó¤Î½éÆü¤âÈÖ¼ê¤Þ¤¯¤ê¤µ¤ì¤Æ¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡ÊÈÖ¼ê¤Þ¤¯¤ê¤¬¡Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¹Ô¤±¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸·Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ì¤Ð¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌ©¤«¤Ë¼«¿®¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉ½¾ð¡£
¡¡°¤Éô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Öµ×Î±ÊÆ¤ÎÁ´ÆüÁª¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é£¹Ç¯Á°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÊÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤È¡Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤·¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¡×¤È°¤Éô¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡°¤Éô¤Ï¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤£Óµé¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¼¡¤Ï°ìÀ®¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£