Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢¡È10ÈÖ¡É¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¤ÎÉüµ¢¤¬·èÄê¡ª¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¹ñ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡Ä¡×
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï22Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ï1994Ç¯9·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î30ºÐ¡£¥Ð¥¤¡¼¥¢¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ç¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤¹¤ë¤È¡¢2019Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î8·î¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î²£ÉÍFM¤Ç¼éÈ÷°Õ¼±¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢2020Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ì¾¸Å²°¤Ç¤âÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¡¢º¸Â¤ÎÂÇ³«ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢1Éô¤Î¥¢¥ë¡¦¥¿¥¢¡¼¥¦¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê³èÌö¤Ï¤Ç¤¤º¡£º£µ¨¤Ï¤Û¤Ü¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¤Ï1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢ºÆ¤ÓÌ¾¸Å²°¤Î10ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¹ñ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂç¤¤Ê´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò100%½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë³§¤µ¤ó¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥µ¥¦¥¸°ÜÀÒ¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë»ÄÇ°¡×¤Ê8Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¸½ºß¡¢²Æì¸©Åç¿¬·´ÆîÉ÷¸¶Ä®¤Ç°ì¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¤Î¥Á¡¼¥à¹çÎ®¤ÏÌÀÆü23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£