¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Ê¤é°ìÂ²¤¬ÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤ë¡×ÂçÅýÎÎ¤òÂáÊá¤Ç¤¤ë´Ú¹ñ¤òÁ¢¤àËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¡¹
ËÌÄ«Á¯¹ñ±Ä¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï17Æü¡¢¡ÖÐúÑ´´Ú¹ñ¤Ç»Ë¾å½é¤á¤Æ¸½¿¦ÂçÅýÎÎÂáÊá¡¢Õú¼â±ÙÐúÑ´¤òÁÜººÅö¶É¤Ë¸îÁ÷¡¡¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¶ÛµÞ¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ°ìÀÆ¤Ë½¸Ãæ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡×¤È¤ÎÂêÌ¾¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤¬ÆâÍðºáÍÆµ¿¤Ç¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤ÏÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞµ¡´Ø»æ¡¦Ï«Æ¯¿·Ê¹¤Ê¤É¤Ë¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¹¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢3Æü¤ËÂçÅýÎÎ¸øÅ¡¤ËÆ§¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ëÁÜººÅö¶É¤ÈÂçÅýÎÎ·Ù¸î½è¤¬·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤·¤ÆÂáÊá¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢Õú»á¤¬¤·¤Ð¤é¤¯´±Å¡¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£Á°¿¦¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ï4¿ÍÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¿¦¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÕú»á¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñÀ¯¼£¤Îº®Íð¤¬¤µ¤é¤Ë¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤ÀËÌÄ«Á¯¹ñÌ±¤ÎÈ¿±þ¤ò¡¢Ê¿°ÂËÌÆ»¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥¢¥ó¥Ö¥¯¥È¡Ë¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼NKÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¿·µÁ½£¡Ê¥·¥Ë¥¸¥å¡Ëºß½»¤Î30ÂåÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö»ñËÜ¼çµÁ¤ÏÉå¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¹ñ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤³¤½¹ñÌ±¤¬¹ñ¤Î¼ç¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁÀ©ÅÙ¤ò¾Î»¿¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¸½¼Â¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¶âÀµ²¸Ì¿Îá¤ò¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¡Ö°¦¤Î¹Ô°Ù¡×¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤¿ËÌÄ«Á¯¥«¥Ã¥×¥ë¤Î±¿Ì¿¡Ë
¡Ö¤ï¤¬¹ñ¡ÊËÌÄ«Á¯¡Ë¤Ç¤ÏÇÛµë¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æµ×¤·¤¯¡¢µ²¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤âÃ¯¤âÊ¸¶ç¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆîÄ«Á¯¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ç¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¤¡¢´Æ¹öÁ÷¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×
Åö¶É¤¬Õú»áÂáÊá¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂÎÀ©¤ÏÉÔ°ÂÄê¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯¤³¤½°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¿¿µÕ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¿·µÁ½£ºß½»¤Î40ÂåÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Ï¼óÎÎ¡Ê¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡Ë¤¬¤¤¤«¤Ê¤ëÀ¯¼£¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÀÚ¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ïµö¤µ¤º¡¢²¼¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð°ìÂ²¤¬»°Âå¤Þ¤ÇÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ËÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤Ê¤ÉÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆîÄ«Á¯¤Ç¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ò¹ñÌ±¤¬Áª½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ØÆ³¼Ô¤òË¡Åª¤Ë½èÈ³¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼óÎÎ¤ÏÌµÉµ¤«¤Ä¿ÀÀ»ÉÔ²Ä¿¯¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢°ìÀÚ¤ÎÈãÈ½¤¬¥¿¥Ö¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÀµ²¸»á¤òÈãÈ½¤¹¤ëÍî½ñ¤¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÀ¯¼£ÅªÂç»ö·ï¤È¤Ê¤ê¡¢Êá¤Þ¤ì¤Ð½Æ»¦¡¢¤Þ¤¿¤Ï´ÉÍý½ê¡ÊÀ¯¼£ÈÈ¼ýÍÆ½ê¡ËÁ÷¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ºö¤Î¼ºÇÔ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃ´Åö¤¹¤ë¹â´±¤ÎÀÕÇ¤¤È¤µ¤ì¡¢¶âÀµ²¸»á¤ÏËÜ¿Í¤¬Ç§¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼ºÀ¯¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
Òù¶ÀËÌÆ»¡Ê¥Ï¥à¥®¥ç¥ó¥Ö¥¯¥È¡Ë¤ÎÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢À¶ÄÅ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë»ÔÌ±¤Î´Ö¤Ç¤ÏÕú»áÂáÊá¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤À¤¬¡¢Âç¤Ã¤Ô¤é¤ËÏÃ¤»¤º¡¢¿Æ¤·¤¤¿ÍÆ±»Î¤Ç¤Ò¤½¤Ò¤½ÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤¢¤ë»ÔÌ±¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¿©ÎÈ¤¹¤é¤Ê¤¯º£¤¹¤°¤ËÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ç¤â¡¢¡Ê¶âÀµ²¸»á¤Ø¤Î¡ËÃéÀ¿¿´¤¬¤¢¤ë¤È±éµ»¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ã¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤À¡×
¡ÖÀ¤ÏÀ¤Îµá¤á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À¯¼£¤ò¤·¤Ê¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤»¤ëÂÎÀ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¯Å¸¤·Â³¤±¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡×
Î¾¹¾Æ»¡Ê¥ê¥ã¥ó¥¬¥ó¥É¡Ë¤ÎÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ï¶²¤ë¶²¤ë¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÆîÄ«Á¯¤Ï¤È¤Æ¤âË¤«¤À¡×¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤â¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¤é¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÊë¤é¤·¤âº£¤è¤ê¤º¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¼«¹ñ¤ÎÍÞ°µÂÎÀ©¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁÂÎÀ©¤ò°ìÍÍ¤Ë¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤Ë¸«¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤¢¤ë·Ã»³»ÔÌ±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÂçÅýÎÎ¤Ï¤½¤Î¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ë¡¢´Æ¹ö¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¹ñ¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤â¤Ê¤¯5²óÌÜ¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼Ò²ñ¤Î¶õµ¤¤âº®Íð¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î·Ã»³»ÔÌ±¤â¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¼«Í³¤ÎÂå½þ¤È¤·¤ÆÂç¤¤Êº®Íð¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä´Ö°ã¤¨¤Ð´Æ¹ö¹Ô¤¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò´¶¼õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
·Ã»³¤Ï¹ñ¶¤òÎ®¤ì¤ë³ûÎÐ¹¾¤ò¶´¤ó¤ÇÃæ¹ñ¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¡¢¹Ô¤Íè¤¬ÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÍÞ°µÅª¤ÊÂÎÀ©¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÍÚ¤«¤ËË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë´Ú¹ñ¤Î»ÊË¡À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤¬¤Þ¤ºÈïµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÂáÊáÎá¾õ¤òÀÁµá¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÛÈ½½ê¤¬Îá¾õ¼Â¼Á¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂáÊá¤ËÃÍ¤¹¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Îá¾õ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£´þµÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð48»þ´Ö¤Ç¼áÊü¤µ¤ì½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢È¯¹Ô¤µ¤ì¤ì¤ÐÈïµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ÏÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢20Æü´Ö¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤ë¡£
Õú»á¤ÏÍè·î5Æü¤´¤í¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÂáÊá¡¦¹´Â«Å¬ÈÝ¿³ºº¤òÀÁµá¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤ÐÊÝ¼á¤µ¤ì¡¢µ¯ÁÊ¤¬Â¿¾¯¤º¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆâÍðºá¤ÎºÇ¹â·º¤Ï»à·º¤À¤¬¡¢¤â¤·»à·ºÀë¹ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢´Ú¹ñ¤Ï1998Ç¯¤«¤é»à·º¼¹¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢»ö¼Â¾å¤Î»à·ºÇÑ»ß¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î»þÅÀ¤Ç²¾¼áÊü¤µ¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ç¤ÏÃÆ³¯¿³È½¤¬Æ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ûË¡¤Îµ¬Äê¤Ç¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ²Ä·è¤«¤é180Æü°ÊÆâ¤ËÃÆ³¯¤¬ÂÅÅö¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¿¦¤Î·ûË¡ºÛÈ½½êÄ¹¤ä°ìÉôºÛÈ½´±¤ÎÇ¤´ü¤¬ËþÎ»¤¹¤ë4·î18Æü¤è¤êÁ°¤Ë¡¢È½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£