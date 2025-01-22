¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤¬¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×ºòÇ¯ÃÂÀ¸¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ó¤Á¤ã¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¡¡ÂçÊ¬»Ô¤ÎÂçÊ¬¥Þ¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ì¥¹¿åÂ²´Û¡Ö¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´¡×¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î¥³¥Ä¥á¥«¥ï¥¦¥½¤Î²ÈÂ²¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯»º¤Þ¤ì¤¿¥Ù¥Ó¥¦¥½¤¿¤Á¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1¥«½ê¤Ë½¸¤Þ¤ë¥«¥ï¥¦¥½¤Î¼Ì¿¿¡£4É¤¤Î»Ò¶¡¤ÈÊì¿Æ¤Î5É¤¤Î²ÈÂ²¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´¡×¤ÎHP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯11·î2Æü¤ËÊì¡¦¥Ä¥Ð¥¤¬4Æ¬¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¡£Æ±22Æü¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤¬¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ó¤Á¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£