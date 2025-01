ファミリーマート限定スイーツとして「雪見だいふくドリンク」と「雪見だいふくみたいなパン」が登場!

人気ロングセラーアイス「雪見だいふく」のドリンクは新発売、パンは2年ぶりにリニューアルして登場です☆

ファミリーマート「雪見だいふくドリンク/雪見だいふくみたいなパン」

発売日:2025年1月21日(火)

取扱店舗:全国のファミリーマート約16,200店

※沖縄は一部仕様と価格が異なります

ファミリーマートから、ロッテ「雪見だいふく」とコラボした「雪見だいふくドリンク」と「雪見だいふくみたいなパン」が登場!

「雪見だいふく」は、バニラアイスをふっくらやわらかなおもちで包み、その丸みを帯びた形状と食感でほのぼのと和むだいふくアイスとして人気のロングセラースイーツです。

今回、ファミリーマートの「雪見だいふく」をドリンクでも味わってほしいという想いから、雪見だいふくの味わいを再現した「雪見だいふくドリンク」を新たに発売。

さらに、過去2回の販売時にも大好評だった「雪見だいふくみたいなパン」は、2年ぶりにリニューアルして発売されます。

冬の風物詩「雪見だいふく」の味わいが、アイスはもちろん、ドリンクやパンで楽しめるスイーツです☆

雪見だいふくドリンク

価格:278円(税込)

「雪見だいふく」の味わいを再現した「雪見だいふくドリンク」

白玉粉とこんにゃくを使った「雪見だいふく」の求肥のような食感のつぶつぶのボールとバニラアイスのようなコク深い味わいを楽しめます。

雪見だいふくみたいなパン

価格:158円(税込)

前回発売時よりもさらにぷにぷにモチ食感になった「雪見だいふくみたいなパン」

パン生地には生クリームを使用し、求肥を包んで焼くことで、やわらかく弾力のあるぷにぷにモチ食感を再現。

さらに、バニラ風味のミルククリームが注入されているので、「雪見だいふく」のバニラアイスのような味わいを楽しめます。

※沖縄は一部仕様と価格が異なります

※画像はイメージです

※店舗によって取り扱いのない場合があります

ファミペイ会員限定で「雪見だいふく」が半額になるクーポンを配信

配信期間:2025年1月22日(水)〜2025年1月28日(火)

利用期間:2025年1月29日(水)〜2025年2月4日(火)

ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、「雪見だいふくドリンク」または「雪見だいふくみたいなパン」を購入すると、「雪見だいふく」が半額(税込92円)で購入できるファミペイクーポンがもらえます!

おなじみのアイス「雪見だいふく」が、ドリンクとパンに!

「雪見だいふくドリンク」と「雪見だいふくみたいなパン」は、全国のファミリーマートにて、2025年1月21日(火)より販売開始です。

