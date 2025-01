サイバー攻撃発生時の対応と被害低減に向けた体制整備について！MS&ADインターリスク総研「サイバーインシデント対応をテーマとしたセミナー」

MS&ADインターリスク総研は、2025年1月と2月に企業のCISO、サイバーセキュリティ統括責任者、IT・情報セキュリティ部門長、および同等の職責の方を対象として、サイバーインシデント対応をテーマとしたセミナーを開催します。

MS&ADインターリスク総研は、2025年1月と2月に企業のCISO、サイバーセキュリティ統括責任者、IT・情報セキュリティ部門長、および同等の職責の方を対象として、サイバーインシデント対応をテーマとしたセミナーを開催します。

サイバー攻撃の被害が発生した場合、ステークホルダーへの説明責任と法令順守の為に実施すべきことは多岐にわたり、初動対応から収束にかけて被害企業では数千万〜数億円の費用が発生します。

サイバーリスクは比較的新しいリスクであるため、この多額の費用の内訳や、どのような対策をすれば被害を抑えることができるのか想像しづらい側面もあります。

このセミナーでは、実際のサイバー攻撃の被害を公表した事例からインシデントにかかる対応を紐解き、被害低減に効果があるインシデント体制整備のポイントを解説します。

■開催概要

(1) 開催日時:2回開催します。

(1回目も2回目も同じ内容です。

どちらか一方を選択ください)

1回目:2025年1月30(木) 15:00〜16:00(日本時間)

2回目:2025年2月6日(木) 15:00〜16:00(日本時間)

※ウェビナー終了後、ご希望の方には個別相談を実施します。

(2) 会場:Zoomウェビナーを使用したライブ配信

※参加方法は申込受付完了時にご連絡します。

(3) 主催:MS&ADインターリスク総研株式会社

(4) 対象:CISOをはじめとするリスク管理の担当経営層、サイバーセキュリティ統括責任者、IT・情報セキュリティ部門長、および同等の職責の方

※損害保険会社などの同業他社はご遠慮ください。

(5) 受講料:無料

(6) プログラム:※講演テーマ・登壇者は変更となる場合があります。

予めご了承ください。

1. 公表事例から読み解くサイバー攻撃発生時の対応内容

2. サイバー攻撃対処に関わる想定金額

3. なぜ多額の費用をかけて対処を行うのか

4. サイバー攻撃発生時のコスト削減につながる対策

※プログラムの詳細は、セミナー詳細ページにて確認してください。

詳細URL: https://rm-navi.com/search/item/2020?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=20250121_1

(7) 申込方法:お申込みページは下記URLを確認してください。

https://rm-navi.com/search/item/2020?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=20250121_1

(8) 申込期間

1回目(1月30日(木)):2025年1月28日(火) 17:00まで

2回目(2月6日(木)) :2025年2月4日(火) 17:00まで

(9) 留意事項

※当セミナーの録画・録音・撮影、および資料の二次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りします。

※同業にあたるお立場の方、個人の方、その他主催者の判断により、セミナーへのご参加をご遠慮いただく場合があります。

その場合の理由等については、説明いたしかねますので予めご了承ください。

※ご登録いただいたお客さまの情報は、同社が今後開催するセミナーの案内や当セミナーに関連する商品・サービス等の案内のために利用させていただくことがあります。

