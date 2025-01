経営サポートプラスアルファホールディングスおよび税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、法人税などをシミュレーションできる「法人税計算シミュレーション」ツールを提供しています。

経営サポートプラスアルファホールディングス「法人税計算シミュレーション」

経営サポートプラスアルファホールディングスおよび税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、法人税などをシミュレーションできる「法人税計算シミュレーション」ツールを提供。

■「法人税計算シミュレーション」ツールについて

法人税計算シミュレーションツールは、オンラインで利用できる法人税計算シミュレーションです。

フォームに沿って数値を入力することで、法人の利益から法人税がいくらかかるのかを瞬時に計算できます。

純粋な法人税のみならず、法人事業税や法人住民税も簡易的に計算できることが特徴です。

パソコンやスマートフォンから利用できるため、法人税計算シミュレーションを実施したいときにどこからでも利用できます。

また、利益目標を複数設定することも想定し、4つのプランを入力できるようになっています。

「利益がいくらの場合、どの程度の法人税が課されるか」を比較することで、経営目標を立てることに役立てることが可能です。

■法人税計算シミュレーションツールの使用例

法人税計算シミュレーション時は、資本金額を選択し、繰越欠損金と税引前当期純利益を入力します。

法人税計算シミュレーションの入力

シミュレーション結果が表示されます。

法人税計算シミュレーションの結果

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スマホで簡単に行える!経営サポートプラスアルファホールディングス「法人税計算シミュレーション」 appeared first on Dtimes.