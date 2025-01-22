¡ÚÃÏÊý¶¥ÇÏ¡ÛÅìµþÂç¾ÞÅµ¤¬2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥È¥Ã¥×100G1¥ì¡¼¥¹¤Ç²áµîºÇ¹â¤Î46°Ì¥¿¥¤¤Ë
¡¡Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¤Ï22Æü¡¢IFHA¡Ê¹ñºÝ¶¥ÇÏÅý³çµ¡´ØÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×100G1¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯12·î29Æü¤ËÂç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡Ê2000¥á¡¼¥È¥ë¡¢¾¡¤ÁÇÏ¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ë¤Î¥ì¡¼¥¹¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬118.25¤Ç²áµîºÇ¹â¤Î46°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç100°Ì°ÊÆâ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤¬ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ç½é¤á¤Æ¹ñºÝG1¤È¤Ê¤Ã¤¿11Ç¯°Ê¹ß¤Ç100°Ì°ÊÆâ¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ï16Ç¯¡Ê84°Ì¥¿¥¤¡Ë¡¢17Ç¯¡Ê86°Ì¥¿¥¤¡Ë¡¢23Ç¯¡Ê93°Ì¥¿¥¤¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅìµþÂç¾ÞÅµ¤Ï¥À¡¼¥È¶¥ÇÏ¤Î1Ç¯¤ÎÁí·è»»¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÇ¯¤ÎÀ¥¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é½¸·ë¤·¤¿¥À¡¼¥È¥°¥ì¡¼¥ÉÀïÀþ¤Î¼ÂÀÓÇÏ¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ14Ç¯¤Ë¤Ï³¤³°½êÂ°ÇÏ¤â»²Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥À¡¼¥ÈNo.1¤ò·è¤á¤ë¿¿¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÚÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×100G1¥ì¡¼¥¹¡Û2024Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥ì¡¼¥¹¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾å°Ì100¥ì¡¼¥¹¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¡£Ç¯´Ö¥ì¡¼¥¹¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÅö³º¶¥Áö¤Ë¤ª¤±¤ë¾å°Ì4Ãå¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇÏ¤Î¸ø¼°¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¡¢¶¥Áö¤Î¼Á¤òÉ½¤¹¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï³ÊÉÕ¤±¿³ºº¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ªÌÆÇÏ¸ÂÄê¶¥Áö°Ê³°¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¾å°Ì4Ãå¤Þ¤Ç¤ËÌÆÇÏ¤¬ÆþÃå¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅö³ºÇÏ¤ËÌÆÇÏ¥¢¥í¡¼¥ï¥ó¥¹¡Ê°ìÎ§4¥Ý¥ó¥É¡Ë¤ò²Ã»»¤·¤Æ»»½Ð¤¹¤ë¡£