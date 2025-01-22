ロッテ2025スペシャルイベント日程決定 7・11からBLACK SUMMER
千葉ロッテマリーンズは2025年に開催するスペシャルイベントの日程が決定したと発表した。来場ゲストやグッズ付きチケットのアイテムなど、それぞれのイベント詳細は決まり次第発表する。
2025年スペシャルイベントの日程と概要は以下の通り。
・2025 OPENING WEEK MARINES NATION:4月1日〜3日オリックス戦、4日〜6日楽天戦（計6試合）。
・BLACK BLACK:4月11日〜13日福岡ソフトバンク戦（計3試合）。
・から揚げ・餃子・ポテトフェス:5月5日〜7日楽天戦、5月16日〜18日北海道日本ハム戦、5月23日〜25日埼玉西武戦、5月27日〜28日オリックス戦（計11試合）。※なお、5月5日、23日はビール半額デーを実施。
・日本生命 セ・パ交流戦 2025:6月3日〜5日巨人戦、6月10日〜12日広島戦、6月13日〜15日東京ヤクルト戦（計9試合）。
・KOREAN NIGHT:6月27日〜29日福岡ソフトバンク戦（計3試合）。
・BLACK SUMMER WEEK:7月11日〜13日埼玉西武戦、7月19日〜21日オリックス戦、7月29日〜7月31日楽天戦、8月5日〜7日福岡ソフトバンク戦、8月9日〜11日オリックス戦（計15試合）。※7月31日楽天戦は東京ドーム開催。
・マリーンズ夏祭:8月19日〜21日楽天戦、8月22日〜24日埼玉西武戦、8月29日〜31日福岡ソフトバンク戦。（計9試合）。