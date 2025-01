ファミリーマートに「バニラ」が主役のスイーツシリーズが初登場!

“バニラの王様”と呼ばれるマダガスカル産バニラシードを使用した「バニラ香るドーナツ」「バニラ香るパウンドケーキ」「バニラ香るロールケーキ」の3種類がラインナップされています☆

ファミリーマート「バニラ香る」スイーツシリーズ

発売日:2025年1月21日(火)

取扱店舗:全国のファミリーマート約16,200店

ファミリーマートに「バニラ香るドーナツ」「バニラ香るパウンドケーキ」「バニラ香るロールケーキ」が登場!

「ファミマルSweets」では、これまでに秋定番の「紅茶フレーバー」をはじめ、いちごや抹茶、メープルなどの焼き菓子シリーズが登場してきました。

今回は、ファミリーマートの焼き菓子として初となる「バニラフレーバー」を、焼き菓子の中でも人気の高い、ドーナツ・パウンドケーキ・ロールケーキの3種類で展開。

バニラの王様と呼ばれるマダガスカル産バニラシードを使用することで、マイルドでやさしく甘い香りが特徴です。

バニラフレーバーの焼き菓子の新鮮で贅沢な味わいを堪能できるスイーツを紹介していきます☆

バニラ香るドーナツ

価格:160円(税込)

バニラペーストを練り込んだドーナツ生地に、ホワイトチョコを表面にコーティングした、バニラ香るドーナツです。

表面のホワイトチョコには、マダガスカル産バニラシードを使用しており、香り豊かな仕立てとなっています☆

バニラ香るパウンドケーキ

価格:165円(税込)

ティータイムにぴったりのバニラ香るパウンドケーキも登場。

練乳と生クリームを使用したまろやかなミルクの味わいの生地に、マダガスカル産バニラシードとバニラ風味のチョコチップを練り込んでいます。

バニラ香るロールケーキ

価格:160円(税込)

バニラ風味の生地でマダガスカル産バニラシード入りのミルク風味クリームを包んだ、バニラ香るロールケーキです。

ミルク風味クリームには、ブランデーの香りを加えられているので、奥深い味わいが楽しめます。

バニラの香りに癒やされる、ファミリーマートの新しいスイーツシリーズ!

「バニラ香るドーナツ」「バニラ香るパウンドケーキ」「バニラ香るロールケーキ」は、2025年1月21日(火)より、全国のファミリーマートにて販売開始です。

※画像はイメージです

※店舗によって取り扱いのない場合があります

