びっくりドンキーに、「タルタルザンギ」または「回鍋肉」がハンバーグと一緒に楽しめるメニューが期間限定で登場!

タルタルザンギの具がたっぷりなタルタルソースと回鍋肉のコクのある味噌ダレが食欲をかきたてる、「ごはん、すすむ、すすむ。」メニューです☆

びっくりドンキー「タルタルザンギ&ハンバーグ/回鍋肉&ハンバーグ」

発売日:2025年1月29日(水)

トッピング:エッグ、おろしそ 各110円(税込)/チーズ(2本)、パイン 各180円(税込)

販売店舗:全国のびっくりドンキー店舗

びっくりドンキーに、「ごはん、すすむ、すすむ。」メニューが期間限定で登場!

普段味わうことのできない今だけのコンビ商品を堪能してほしいという想いが込められた、「タルタルザンギ」と「回鍋肉」をハンバーグの新しい相方として愉しめるメニューです。

「タルタルザンギ」の具がたっぷりなタルタルソースと、「回鍋肉」のコクのある味噌ダレが食欲をかきたてる、「ごはん、すすむ、すすむ。」体験を楽しめます☆

タルタルザンギ&ハンバーグディッシュ

価格:Sサイズ 1,420円・Mサイズ 1,600円・Lサイズ 1,900円(税込)

人気メニュー「ザンギ&ポテト」のジューシーなザンギに、具がたっぷりなタルタルソースがかかった「タルタルザンギ&ハンバーグディッシュ」

タルタルソースにはトマトが入っており、さっぱりとした味わいが楽しめます。

さらに、びっくりドンキーオリジナルのハンバーグソースをかけることでチキン南蛮のような味わいを感じることができ、ごはんがすすむこと間違いなしのメニューです。

回鍋肉&ハンバーグディッシュ

価格:Sサイズ 1,420円・Mサイズ 1,600円・Lサイズ 1,900円(税込)

キャベツ、ピーマン、赤ピーマン、黄ピーマンなどの彩り豊かな野菜を使った「回鍋肉&ハンバーグディッシュ」

柔らかい食感の豚肉と野菜を、辛さ控えめで白米に合う味付けの味噌ダレと炒めた一品です。

ごはんがすすむコクのある味を堪能できます。

タルタルザンギ&ハンバーグステーキ

価格:Sサイズ 1,310円・Mサイズ 1,490円・ Lサイズ 1,790円(税込)

タルタルザンギとハンバーグステーキを一緒に味わえる「タルタルザンギ&ハンバーグステーキ」

トマト入りのタルタルソースは、さっぱりとした味わいが特徴です。

回鍋肉&ハンバーグステーキ

価格:Sサイズ 1,310円・Mサイズ 1,490円・ Lサイズ 1,790円(税込)

回鍋肉とハンバーグステーキを一緒に楽しめる「回鍋肉&ハンバーグステーキ」

食欲をそそること間違いなしのコクのある味噌ダレがポイントです。

テイクアウト・宅配 タルタルザンギ&ハンバーグ

テイクアウト価格:

Sサイズ 1,370円・Mサイズ 1,550円・Lサイズ 1,850円(税込)

宅配価格:

Sサイズ 1,920円・Mサイズ 2,170円・Lサイズ 2,590円(税込)

テイクアウト・宅配でも、ジューシーなザンギとハンバーグを一緒に楽しめます。

別添えの、具沢山なタルタルソースをかけて味わうことができます。

テイクアウト・宅配 回鍋肉&ハンバーグ

テイクアウト価格:

Sサイズ 1,370円・Mサイズ 1,550円・Lサイズ 1,850円(税込)

宅配価格:

Sサイズ 1,920円・Mサイズ 2,170円・Lサイズ 2,590円(税込)

お家でも、回鍋肉とハンバーグの満足感のある組み合わせを楽しめるメニュー。

マッシュポテトとブロッコリー付きです。

「タルタルザンギ」と「回鍋肉」をハンバーグに添えた、ごはんがすすむこと間違いなしの期間限定メニュー。

びっくりドンキーの「タルタルザンギ&ハンバーグ/回鍋肉&ハンバーグ」は、2025年1月29日より販売開始です☆

※ライスをカリフラワーライスに変更できます。大盛小盛はできません(変更:110円(税込))

※ライスの量を変更できます(大盛 100円(税込)/小盛 55円(税込)引き)

※ディッシュのサラダを大盛りにできます。(大盛ディッシュサラダ 195円(税込))

※ハンバーグにお好みでトッピングできます

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※地域、店舗によって価格が異なります。また一部店舗では取扱いのないメニューがあります

※予告なく販売中止・終了ならびに商品内容の変更をする場合があります

※夜10時以降ご注文のお客様は10%の深夜料金が追加となります

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

※テイクアウト、宅配の容器は店舗によって異なります

※テイクアウト・デリバリー品は専用の容器での提供となります

※テイクアウト品の店内飲食は遠慮ください

※レジ袋は有料です【レジ袋(大・小)各1円+税】

※店頭で使える割引・クーポンはデリバリーサービスでは利用できません

