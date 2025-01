ホットトイズが、アメリカの玩具メーカー、ジャックス・パシフィックが2024年より新たに展開している、ディズニーの『ツムツム』をモチーフにしたフィギュアシリーズの販売をスタート!

『ディズニー ツムツム』と『マーベル ツムツム』それぞれ10種ずつ、計20種類がラインナップされます☆

ジャックス・パシフィック『ディズニー ツムツム』/『マーベル ツムツム』 【トレーディング・フィギュア】シリーズ1

サイズ:全長各約2〜4cm

販売店舗:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

アメリカの玩具メーカー、ジャックス・パシフィックが展開している、ディズニーの『ツムツム』をモチーフにした【トレーディング・フィギュア】シリーズ。

【トレーディング・フィギュア】シリーズ1が、ホットトイズより発売されます!

ぬいぐるみやモバイルゲームで人気のディズニー『ツムツム』をモチーフに、ミニフィギュアとして立体化。

それぞれ、大きさの異なるS・M・Lサイズのフィギュア同士のペア、または、フィギュアとアクセサリーのセットがランダムで入っています。

サイズの異なるフィギュアやアクセサリーを積み重ねて遊ぶことができます。

『ディズニー ツムツム』と『マーベル ツムツム』それぞれ10種ずつ、計20種類がラインナップ☆

『ディズニー ツムツム』【トレーディング・フィギュア】シリーズ1

価格:1個 950円(税込)※ランダム封入のため、デザインは選べません

種類:

・ミッキー(L)&ミニー(S)

・ドナルド(M)&浮き輪

・ベル(L)&コグスワース(S)

・ポット夫人(M)&ティーカート

・スヴェン(L)&オラフ(S)

・アナ(M)&そり

・スティッチ(L)&リロ(S)

・スティッチ(M)&宇宙船

・サリー(L)&ブー(S)

・ランドール(M)&エネルギータンク

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をはじめとした『ディズニー ツムツム』のキャラクターたちをアソートしたフィギュア。

『美女と野獣』や『アナと雪の女王』、ピクサー映画『モンスターズ・インク』など人気作品のキャラクターが展開されています。

パッケージにプリントされた、にっこりと笑う「ミニーマウス」と「スティッチ」がかわいい☆

『マーベル ツムツム』【トレーディング・フィギュア】シリーズ1

価格:1個 950円(税込)※ランダム封入のため、デザインは選べません

種類:

・スパイダーマン(M)&ブリッジ

・メリー・ジェーン(S)&グリーン・ゴブリン(L)

・スパイダーマン/マイルス・モラレス(M)&ブリッジ

・スパイダー・グウェン(S)&スパイダーマン2099(L)

・ハルク(M)&レンガのウォール

・シー・ハルク(S)&レッド・ハルク(L)

・サノス(M)&インフィニティ・ガントレット

・ロケット(S)&グルート(L)

・ソー(M)&ムジョルニア

・キャプテン・アメリカ(S)&アイアンマン(L)

『マーベル ツムツム』のキャラクターたちが集結したフィギュアもラインナップ。

『スパイダーマン』をはじめ『シー・ハルク:ザ・アトーニー』『キャプテン・アメリカ』などに登場するヒーローやヴィランたちがアソートされています。

『スパイダーマン』の世界観あふれる蜘蛛の巣が描かれたパッケージにも注目です。

『ディズニー ツムツム』 【マルチパック】リロ&スティッチ

価格:2,500円(税込)

内容:

・スティッチ(M)

・リロ(L)

・エンジェル(S)

・クランプス(S)

・レコードプレーヤー

『リロ&スティッチ』の関連キャラクターとアクセサリーをセットで楽しめるマルチセット。

「リロ」と「スティッチ」「エンジェル」「クランプス」のフィギュアに加え、レコードプレーヤーがセットになっています。

パッケージは、「スティッチ」が覗いているようなデザイン。

ウインドウボックス仕様になっているので、そのまま飾るのもおすすめです。

『マーベル ツムツム』 【マルチパック】スパイダーマン

価格:3,200円(税込)

内容:

・スパイダーマン(L)

・スパイダーマン/マイルス・モラレス(M)

・スパイダー・グウェン(M)

・ドクター・オクトパス(L)

・グリーン・ゴブリン(S)

・スパイダーウェブ

・シークレット

「スパイダーマン」たちのフィギュアと、スパイダーウェブのアクセサリーが付属したマルチパック。

『スパイダーマン』の世界観を楽しめるマルチセットです。

パッケージには『スパイダーマン』の映画の街並みをイメージしたデザインが使用されています。

『ディズニー ツムツム』と『マーベル ツムツム』のフィギュア。

ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」などにて販売されている『ディズニー ツムツム』/『マーベル ツムツム』 【トレーディング・フィギュア】シリーズ1の紹介でした☆

© Disney

© 2024 MARVEL

※ホットトイズ社の商品ではありません

