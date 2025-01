ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年1月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します!

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期:2025年1月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年1月も、セガプライズからかわいい「おさるのジョージ」のグッズが続々登場!

マスコットやぬいぐるみ、思わず集中してしまうプチ迷路など、全5種類がラインナップされます。

おさるのジョージ ぬいぐるみ おすわりポーズ

投入時期:2025年1月17日より順次

サイズ:全長約10×11×17cm

種類:全3種(口開け、にっこり、上目づかい)

お座りポーズがかわいらしい「ジョージ」のぬいぐるみ。

表情は口開け、にっこり、上目づかいの3種類がラインナップされます☆

おさるのジョージ マスコット ラッキーカラー

投入時期:2025年1月24日より順次

サイズ:全長約10×5×13cm

種類:全6種(マゼンタ、オレンジ、イエロー、ライトブルー、グリーン、パープル)

カラフルでかわいい「ジョージ」のマスコット。

ペンキで体を汚してしまった「ジョージ」の表情にも注目です☆

おさるのジョージ プチ迷路

投入時期:2025年1月30日より順次

サイズ:全長約7×0.5×7cm

種類:全5種(あか、あお、きいろ、ピンク、みどり)

大人も子どもも集中してしまうプチ迷路が「おさるのジョージ」デザインで登場。

「ジョージ」の様々な表情やポーズが迷路と共に楽しめるプライズです。

おさるのジョージ LLぬいぐるみ 黄色い帽子

投入時期:2025年1月30日より順次

サイズ:全長約22×13×40cm

種類:全1種(ジョージ)

黄色い帽子を被って嬉しそうな「ジョージ」のぬいぐるみ。

手を後ろに組みながら満面の笑みを浮かべる姿が印象的です。

おさるのジョージ マスコット 黄色い帽子

投入時期:2025年1月30日より順次

サイズ:全長約6×4×13cm

種類:全3種(上目づかい、目閉じ、にっこり)

「黄色い帽子のおじさん」から帽子を借りた「ジョージ」をイメージしたマスコット。

嬉しそうな「ジョージ」の表情がポイントです!

「ジョージ」のさまざまな表情に癒やされる、かわいいグッズが盛りだくさん。

2025年1月より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

