Bleeping Computerは1月20日(米国時間)、「HPE investigates breach as hacker claims to steal source code」において、ヒューレット・パッカードエンタープライズ(HPE)がサイバー攻撃を受け、個人情報を含む複数のデータを流出した可能性があると報じた。この報道は脅威アクターの主張に基づいたもので、現時点では侵害の証拠は確認されていない。HPE investigates breach as hacker claims to steal source code