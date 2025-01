Jリーグは22日、未発表だった4月以降のJ3リーグ全試合開催日と4月から8月までの各試合キックオフ時刻などを発表した。J3は2月15日に開幕する。各試合の試合日程は以下の通り。第1節2月15日(土)栃木C 14:00 相模原 [CFS]群馬 14:00 琉球 [正田スタ]2月16日(日)栃木SC 14:00 高知 [カンセキ]沼津 14:00 鳥取 [愛鷹]FC大阪 14:00 岐阜 [花園]

奈良 14:00 福島 [ロートF]宮崎 14:00 長野 [いちご]鹿児島 15:00 讃岐 [白波スタ]4月26日(土)北九州 14:00 松本 [ミクスタ]4月27日(日)八戸 13:00 金沢 [プラスタ]第2節2月22日(土)群馬 14:00 栃木C [正田スタ]相模原 14:00 栃木SC [ギオンス]北九州 14:00 長野 [ミクスタ]琉球 14:00 FC大阪 [タピスタ]2月23日(日・祝)沼津 14:00 松本 [愛鷹]岐阜 14:00 八戸 [長良川]讃岐 14:00 奈良 [ピカスタ]高知 14:00 鳥取 [春野陸]宮崎 14:00 福島 [いちご]鹿児島 14:00 金沢 [白波スタ]第3節3月1日(土)栃木C 14:00 沼津 [CFS]相模原 14:00 鹿児島 [ギオンス]長野 14:00 群馬 [長野U]岐阜 14:00 北九州 [長良川]奈良 14:00 松本 [ロートF]琉球 14:00 福島 [タピスタ]3月2日(日)栃木SC 14:00 宮崎 [栃木グ]鳥取 14:00 八戸 [Axis]讃岐 14:00 金沢 [ピカスタ]高知 14:00 FC大阪 [春野陸]第4節3月8日(土)福島 13:00 岐阜 [とうスタ]長野 14:00 栃木C [長野U]FC大阪 14:00 鳥取 [花園]奈良 14:00 琉球 [ロートF]北九州 14:00 讃岐 [ミクスタ]鹿児島 15:00 群馬 [白波スタ]3月9日(日)八戸 14:00 相模原 [プラスタ]金沢 14:00 高知 [ゴースタ]沼津 14:00 栃木SC [愛鷹]宮崎 14:00 松本 [いちご]第5節3月15日(土)高知 13:00 鹿児島 [春野陸]相模原 14:00 奈良 [ギオンス]讃岐 14:00 琉球 [ピカスタ]北九州 14:00 八戸 [ミクスタ]3月16日(日)福島 14:00 沼津 [とうスタ]栃木SC 14:00 FC大阪 [栃木グ]栃木C 14:00 宮崎 [CFS]群馬 14:00 鳥取 [正田スタ]松本 14:00 長野 [サンアル]岐阜 19:00 金沢 [長良川]第6節3月23日(日)八戸 13:00 高知 [プラスタ]松本 14:00 相模原 [サンアル]長野 14:00 福島 [長野U]沼津 14:00 宮崎 [愛鷹]FC大阪 14:00 金沢 [花園]奈良 14:00 群馬 [ロートF]鳥取 14:00 岐阜 [Axis]讃岐 14:00 栃木C [ピカスタ]鹿児島 14:00 北九州 [白波スタ]琉球 14:00 栃木SC [タピスタ]第7節3月29日(土)岐阜 14:00 松本 [長良川]3月30日(日)八戸 13:00 奈良 [プラスタ]福島 14:00 鳥取 [とうスタ]栃木SC 14:00 栃木C [カンセキ]群馬 14:00 北九州 [正田スタ]相模原 14:00 讃岐 [ギオンス]金沢 14:00 長野 [ゴースタ]FC大阪 14:00 沼津 [花園]高知 14:00 琉球 [春野陸]宮崎 14:00 鹿児島 [いちご]第8節4月5日(土)群馬 14:00 宮崎 [正田スタ]松本 14:00 高知 [サンアル]奈良 14:00 岐阜 [ロートF]北九州 14:00 FC大阪 [ミクスタ]琉球 17:00 相模原 [タピスタ]4月6日(日)長野 13:00 鹿児島 [長野U]栃木SC 14:00 八戸 [栃木グ]栃木C 14:00 福島 [CFS]沼津 14:00 讃岐 [愛鷹]鳥取 14:00 金沢 [Axis]第9節4月12日(土)福島 14:00 北九州 [とうスタ]FC大阪 14:00 八戸 [花園]宮崎 14:00 鳥取 [いちご]4月13日(日)鹿児島 13:00 沼津 [白波スタ]相模原 14:00 群馬 [ギオンス]長野 14:00 琉球 [長野U]金沢 14:00 奈良 [ゴースタ]岐阜 14:00 栃木SC [長良川]讃岐 14:00 松本 [ピカスタ]高知 14:00 栃木C [春野陸]第10節未定FC大阪 vs 群馬 [未定]4月19日(土)奈良 14:00 沼津 [ロートF]4月20日(日)八戸 13:00 長野 [プラスタ]福島 13:00 高知 [とうスタ]栃木SC 14:00 金沢 [栃木グ]松本 14:00 栃木C [サンアル]岐阜 14:00 讃岐 [長良川]鳥取 14:00 鹿児島 [ヤジン]北九州 14:00 相模原 [ミクスタ]琉球 17:00 宮崎 [タピスタ]第11節5月3日(土・祝)栃木C 14:00 FC大阪 [CFS]群馬 14:00 岐阜 [正田スタ]沼津 14:00 八戸 [愛鷹]鳥取 14:00 琉球 [Axis]北九州 14:00 栃木SC [ミクスタ]宮崎 14:00 高知 [いちご]鹿児島 14:00 奈良 [白波スタ]松本 15:00 金沢 [サンアル]長野 18:00 相模原 [長野U]第12節5月6日(火・休)福島 13:55 群馬 [とうスタ]八戸 14:00 栃木C [プラスタ]栃木SC 14:00 長野 [カンセキ]相模原 14:00 鳥取 [ギオンス]金沢 14:00 北九州 [ゴースタ]奈良 14:00 宮崎 [ロートF]高知 14:00 讃岐 [春野陸]琉球 18:00 鹿児島 [タピスタ]岐阜 19:00 沼津 [長良川]5月7日(水)FC大阪 19:00 松本 [花園]第13節5月17日(土)栃木C 14:00 岐阜 [CFS]群馬 14:00 高知 [正田スタ]奈良 14:00 栃木SC [ロートF]宮崎 14:00 金沢 [いちご]鹿児島 14:00 福島 [白波スタ]琉球 19:00 北九州 [タピスタ]5月18日(日)松本 13:00 鳥取 [サンアル]相模原 14:00 FC大阪 [ギオンス]沼津 14:00 長野 [愛鷹]讃岐 14:00 八戸 [ピカスタ]第14節5月31日(土)群馬 14:00 沼津 [正田スタ]長野 14:00 奈良 [長野U]FC大阪 14:00 鹿児島 [花園]鳥取 14:00 栃木C [Axis]北九州 14:00 宮崎 [ミクスタ]栃木SC 19:00 讃岐 [カンセキ]6月1日(日)八戸 14:00 松本 [プラスタ]福島 14:00 相模原 [あいづ]金沢 14:00 琉球 [ゴースタ]岐阜 19:00 高知 [長良川]第15節6月7日(土)松本 14:00 福島 [サンアル]讃岐 14:00 FC大阪 [未定]鹿児島 18:00 岐阜 [白波スタ]栃木SC 19:00 群馬 [カンセキ]宮崎 19:00 相模原 [いちご]6月8日(日)八戸 13:00 琉球 [プラスタ]栃木C 14:00 北九州 [CFS]沼津 14:00 金沢 [愛鷹]鳥取 14:00 長野 [Axis]高知 14:00 奈良 [春野陸]※ルヴァン杯の結果により変更する可能性あり第16節6月14日(土)北九州 14:00 沼津 [ミクスタ]長野 15:00 岐阜 [長野U]奈良 15:00 鳥取 [ロートF]相模原 17:00 高知 [ギオンス]金沢 18:00 栃木C [ゴースタ]鹿児島 18:00 八戸 [白波スタ]琉球 18:00 松本 [タピスタ]宮崎 19:00 FC大阪 [いちご]6月15日(日)群馬 19:00 讃岐 [正田スタ]6月14日(土) or 15日(日)福島 vs 栃木SC [とうスタ]第17節6月21日(土)讃岐 14:00 長野 [未定]高知 14:00 北九州 [春野陸]松本 18:00 鹿児島 [サンアル]金沢 18:00 相模原 [ゴースタ]沼津 18:00 琉球 [愛鷹]奈良 18:00 栃木C [ロートF]岐阜 19:00 宮崎 [長良川]鳥取 19:00 栃木SC [Axis]6月22日(日)八戸 14:00 群馬 [プラスタ]FC大阪 15:00 福島 [花園]第18節6月27日(金)福島 13:00 八戸 [とうスタ]6月28日(土)栃木C 18:00 鹿児島 [CFS]相模原 18:00 沼津 [ギオンス]北九州 18:00 鳥取 [ミクスタ]琉球 18:00 岐阜 [タピスタ]栃木SC 19:00 松本 [カンセキ]群馬 19:00 金沢 [正田スタ]宮崎 19:00 讃岐 [いちご]6月29日(日)高知 19:00 長野 [春野陸]6月30日(月)FC大阪 19:00 奈良 [花園]第19節7月5日(土)栃木C 18:00 琉球 [CFS]松本 18:00 群馬 [サンアル]金沢 18:00 福島 [ゴースタ]沼津 18:00 高知 [愛鷹]奈良 18:00 北九州 [ロートF]八戸 18:30 宮崎 [プラスタ]鳥取 19:00 讃岐 [Axis]鹿児島 19:00 栃木SC [白波スタ]7月6日(日)長野 18:00 FC大阪 [長野U]岐阜 19:00 相模原 [長良川]第20節7月12日(土)相模原 18:00 福島 [ギオンス]松本 18:00 奈良 [サンアル]沼津 18:00 鹿児島 [愛鷹]FC大阪 18:00 宮崎 [花園]讃岐 18:00 栃木SC [ピカスタ]高知 18:00 金沢 [春野陸]北九州 18:00 栃木C [ミクスタ]八戸 18:30 岐阜 [プラスタ]群馬 19:00 長野 [正田スタ]琉球 19:00 鳥取 [タピスタ]第21節7月19日(土)栃木C 18:00 群馬 [CFS]長野 18:00 松本 [長野U]讃岐 18:00 高知 [ピカスタ]金沢 19:00 八戸 [ゴースタ]鳥取 19:00 沼津 [Axis]7月20日(日)福島 18:00 琉球 [とうスタ]栃木SC 19:00 相模原 [カンセキ]7月21日(月・祝)岐阜 19:00 奈良 [長良川]宮崎 19:00 北九州 [未定]鹿児島 19:00 FC大阪 [白波スタ]第22節7月26日(土)栃木C 18:00 栃木SC [CFS]相模原 18:00 宮崎 [ギオンス]松本 18:00 岐阜 [サンアル]沼津 18:00 北九州 [愛鷹]FC大阪 18:00 讃岐 [花園]奈良 18:00 金沢 [ロートF]高知 18:00 福島 [春野陸]琉球 18:00 長野 [タピスタ]八戸 18:30 鳥取 [プラスタ]群馬 19:00 鹿児島 [正田スタ]第23節8月16日(土)福島 18:00 栃木C [とうスタ]長野 18:00 八戸 [長野U]讃岐 18:00 岐阜 [ピカスタ]北九州 18:00 奈良 [ミクスタ]栃木SC 19:00 沼津 [カンセキ]群馬 19:00 FC大阪 [正田スタ]松本 19:00 琉球 [サンアル]金沢 19:00 宮崎 [ゴースタ]鳥取 19:00 高知 [Axis]鹿児島 19:00 相模原 [白波スタ]第24節8月23日(土)栃木C 18:00 金沢 [CFS]相模原 18:00 北九州 [ギオンス]奈良 18:00 高知 [ロートF]琉球 18:00 讃岐 [タピスタ]八戸 18:30 FC大阪 [プラスタ]群馬 19:00 栃木SC [正田スタ]鳥取 19:00 松本 [Axis]宮崎 19:00 沼津 [いちご]8月24日(日)岐阜 19:00 福島 [長良川]鹿児島 19:00 長野 [白波スタ]第25節8月30日(土)福島 18:00 鹿児島 [とうスタ]松本 18:00 八戸 [サンアル]長野 18:00 北九州 [長野U]沼津 18:00 栃木C [愛鷹]FC大阪 18:00 相模原 [花園]高知 18:00 宮崎 [春野陸]栃木 19:00 奈良 [カンセキ]金沢 19:00 鳥取 [ゴースタ]岐阜 19:00 琉球 [長良川]8月31日(日)讃岐 18:00 群馬 [ピカスタ]第26節9月6日(土)八戸 vs 沼津 [プラスタ]栃木C vs 松本 [CFS]相模原 vs 長野 [ギオンス]奈良 vs 讃岐 [ロートF]鳥取 vs 福島 [Axis]北九州 vs 岐阜 [ミクスタ]宮崎 vs 栃木SC [いちご]鹿児島 vs 高知 [白波スタ]琉球 vs 群馬 [タピスタ]9月7日(日)金沢 vs FC大阪 [ゴースタ]※ルヴァン杯の結果により変更する可能性あり第27節9月13日(土)福島 vs 讃岐 [とうスタ]相模原 vs 岐阜 [ギオンス]松本 vs 沼津 [サンアル]長野 vs 鳥取 [長野U]奈良 vs 鹿児島 [ロートF]北九州 vs 群馬 [ミクスタ]14日(日)高知 vs 栃木 [春野陸]宮崎 vs 八戸 [いちご]9月15日(月・祝)FC大阪 vs 栃木C [花園]琉球 vs 金沢 [タピスタ]第28節9月19日(金)FC大阪 vs 北九州 [花園]9月20日(土)八戸 vs 福島 [プラスタ]栃木SC vs 琉球 [カンセキ]栃木C vs 高知 [CFS]金沢 vs 松本 [ゴースタ]沼津 vs 奈良 [愛鷹]岐阜 vs 長野 [長良川]鳥取 vs 群馬 [Axis]鹿児島 vs 宮崎 [白波スタ]9月21日(日)讃岐 vs 相模原 [ピカスタ]第29節9月26日(金)八戸 vs 鹿児島 [プラスタ]9月27日(土)栃木C vs 鳥取 [CFS]群馬 vs 相模原 [正田スタ]金沢 vs 讃岐 [ゴースタ]沼津 vs 岐阜 [愛鷹]奈良 vs FC大阪 [ロートF]北九州 vs 高知 [ミクスタ]宮崎 vs 琉球 [いちご]9月28日(日)福島 vs 長野 [とうスタ]松本 vs 栃木SC [サンアル]第30節10月4日(土)相模原 vs 八戸 [ギオンス]長野 vs 金沢 [長野U]岐阜 vs 群馬 [長良川]鹿児島 vs 栃木 [白波スタ]琉球 vs 奈良 [タピスタ]10月5日(日)福島 vs 松本 [とうスタ]栃木SC vs 北九州 [カンセキ]鳥取 vs FC大阪 [ヤジン]讃岐 vs 宮崎 [ピカスタ]高知 vs 沼津 [春野陸]第31節未定FC大阪 vs 琉球 [未定]10月11日(土)栃木C vs 奈良 [CFS]北九州 vs 鹿児島 [ミクスタ]10月12日(日)栃木SC vs 福島 [カンセキ]群馬 vs 八戸 [正田スタ]松本 vs 宮崎 [サンアル]金沢 vs 沼津 [ゴースタ]鳥取 vs 相模原 [ヤジン]高知 vs 岐阜 [春野陸]10月13日(月・祝)長野 vs 讃岐 [長野U]※ルヴァン杯の結果により変更する可能性あり第32節10月18日(土)群馬 vs 福島 [正田スタ]奈良 vs 長野 [ロートF]鹿児島 vs 鳥取 [白波スタ]琉球 vs 高知 [タピスタ]110月9日(日)八戸 vs 栃木SC [プラスタ]相模原 vs 松本 [ギオンス]金沢 vs 岐阜 [ゴースタ]沼津 vs FC大阪 [愛鷹]讃岐 vs 北九州 [ピカスタ]宮崎 vs 栃木C [いちご]第33節10月24日(金)FC大阪 vs 栃木SC [花園]10月25日(土)栃木C vs 八戸 [CFS]群馬 vs 奈良 [正田スタ]長野 vs 沼津 [長野U]岐阜 vs 鹿児島 [長良川]北九州 vs 琉球 [ミクスタ]10月26日(日)福島 vs 金沢 [とうスタ]松本 vs 讃岐 [サンアル]鳥取 vs 宮崎 [Axis]高知 vs 相模原 [春野陸]第34節11月2日(日)福島 vs FC大阪 [とうスタ]栃木SC vs 岐阜 [カンセキ]長野 vs 高知 [長野U]金沢 vs 群馬 [ゴースタ]沼津 vs 相模原 [愛鷹]讃岐 vs 鳥取 [ピカスタ]宮崎 vs 奈良 [いちご]鹿児島 vs 松本 [白波スタ]11月3日(月・祝)琉球 vs 栃木C [タピスタ]11月2日(日) or 3日(月・祝)八戸 vs 北九州 [プラスタ]※ルヴァン杯の結果により変更する可能性あり第35節未定FC大阪 vs 長野 [未定]11月8日(土)栃木C vs 讃岐 [CFS]奈良 vs 八戸 [ロートF]11月9日(日)栃木SC vs 鹿児島 [カンセキ]相模原 vs 金沢 [ギオンス]岐阜 vs 鳥取 [長良川]高知 vs 松本 [春野陸]北九州 vs 福島 [ミクスタ]宮崎 vs 群馬 [未定]琉球 vs 沼津 [タピスタ]第36節11月15日(土)松本 vs FC大阪 [サンアル]長野 vs 宮崎 [長野U]岐阜 vs 栃木C [長良川]高知 vs 八戸 [春野陸]11月16日(日)福島 vs 奈良 [とうスタ]相模原 vs 琉球 [ギオンス]金沢 vs 栃木SC [ゴースタ]沼津 vs 群馬 [愛鷹]鳥取 vs 北九州 [Axis]讃岐 vs 鹿児島 [ピカスタ]第37節11月23日(日・祝)八戸 vs 讃岐 [プラスタ]栃木SC vs 鳥取 [カンセキ]栃木C vs 長野 [CFS]群馬 vs 松本 [正田スタ]沼津 vs 福島 [愛鷹]北九州 vs 金沢 [ミクスタ]宮崎 vs 岐阜 [いちご]鹿児島 vs 琉球 [白波スタ]11月24日(月・休)FC大阪 vs 高知 [花園]奈良 vs 相模原 [ロートF]第38節11月29日(土)福島 vs 宮崎 [とうスタ]相模原 vs 栃木C [ギオンス]松本 vs 北九州 [サンアル]長野 vs 栃木SC [長野U]金沢 vs 鹿児島 [ゴースタ]岐阜 vs FC大阪 [長良川]鳥取 vs 奈良 [Axis]讃岐 vs 沼津 [ピカスタ]高知 vs 群馬 [春野陸]琉球 vs 八戸 [タピスタ]