Jリーグは22日、未定となっていた2025シーズンJ2リーグの開催日およびスタジアムが決まったと発表した。第8節から第28節まではキックオフ時刻も決定している。新シーズンは2月15日、16日にスタートし、最終節は11月29日に開催。今回の発表で未定のところは今後決まり次第、伝えられる。以下、2025シーズンのJ2リーグ日程第1節2月15日(土)いわき 14:00 千葉 [ハワスタ]

大宮 14:00 山形 [NACK]甲府 14:00 山口 [JITスタ]磐田 14:00 水戸 [ヤマハ]藤枝 14:00 徳島 [藤枝サ]鳥栖 14:00 仙台 [駅スタ]長崎 19:00 熊本 [ピースタ]2月16日(日)愛媛 12:50 富山 [ニンスタ]今治 13:10 秋田 [アシさと]大分 14:00 札幌 [クラド]第2節2月22日(土)大宮 14:00 甲府 [NACK]千葉 14:00 富山 [フクアリ]磐田 14:00 鳥栖 [ヤマハ]2月23日(日)山口 13:00 長崎 [みらスタ]熊本 13:00 札幌 [えがおS]徳島 13:55 仙台 [鳴門大塚]水戸 14:00 山形 [Ksスタ]今治 14:00 藤枝 [アシさと]大分 14:00 いわき [クラド]愛媛 15:00 秋田 [ニンスタ]第3節3月1日(土)仙台 13:00 大分 [Qスタ]千葉 14:00 山形 [フクアリ]藤枝 14:00 秋田 [藤枝サ]鳥栖 14:00 今治 [駅スタ]長崎 14:00 磐田 [ピースタ]3月2日(日)熊本 13:00 大宮 [えがおS]いわき 14:00 徳島 [ハワスタ]水戸 14:00 愛媛 [Ksスタ]富山 14:00 甲府 [富山]山口 14:00 札幌 [みらスタ]第4節3月8日(土)仙台 13:00 長崎 [Qスタ]大宮 14:00 山口 [NACK]愛媛 18:10 今治 [ニンスタ]3月9日(日)札幌 13:05 千葉 [プレド]山形 14:00 秋田 [NDスタ]いわき 14:00 鳥栖 [ハワスタ]甲府 14:00 藤枝 [JITスタ]富山 14:00 磐田 [富山]徳島 14:00 熊本 [鳴門大塚]大分 14:00 水戸 [クラド]第5節3月15日(土)秋田 13:00 札幌 [ソユスタ]磐田 14:00 甲府 [エコパ]藤枝 14:00 いわき [藤枝サ]鳥栖 14:00 大宮 [駅スタ]長崎 16:00 徳島 [ピースタ]3月16日(日)熊本 13:00 山形 [えがおS]水戸 14:00 仙台 [Ksスタ]千葉 14:00 愛媛 [フクアリ]山口 14:00 大分 [みらスタ]今治 14:00 富山 [アシさと]第6節3月23日(日)仙台 13:00 磐田 [Qスタ]山口 13:15 熊本 [みらスタ]山形 14:00 徳島 [NDスタ]いわき 14:00 今治 [ハワスタ]大宮 14:00 水戸 [NACK]甲府 14:00 千葉 [JITスタ]愛媛 14:00 札幌 [ニンスタ]鳥栖 14:00 富山 [駅スタ]長崎 14:00 秋田 [ピースタ]大分 14:00 藤枝 [クラド]第7節3月29日(土)札幌 14:00 甲府 [プレド]3月30日(日)熊本 13:00 鳥栖 [えがおS]秋田 14:00 山口 [ソユスタ]水戸 14:00 いわき [Ksスタ]富山 14:00 仙台 [富山]藤枝 14:00 長崎 [藤枝サ]今治 14:00 山形 [アシさと]磐田 15:00 千葉 [ヤマハ]愛媛 15:00 大分 [ニンスタ]徳島 16:00 大宮 [鳴門大塚]第8節4月5日(土)仙台 13:00 秋田 [Qスタ]甲府 13:30 いわき [JITス]札幌 14:00 徳島 [プレド]山形 14:00 磐田 [NDスタ]大宮 14:00 大分 [NACK]千葉 14:00 水戸 [フクアリ]山口 14:00 愛媛 [みらスタ]鳥栖 14:00 藤枝 [駅スタ]4月6日(日)熊本 13:00 富山 [えがおS]今治 13:30 長崎 [アシさと]第9節4月12日(土)仙台 13:00 今治 [Qスタ]いわき 14:00 山形 [ハワスタ]水戸 14:00 札幌 [Ksスタ]4月13日(日)秋田 14:00 大宮 [ソユスタ]富山 14:00 山口 [富山]藤枝 14:00 千葉 [藤枝サ]長崎 14:00 鳥栖 [ピースタ]大分 14:00 徳島 [クラド]磐田 15:00 熊本 [ヤマハ]愛媛 16:00 甲府 [ニンスタ]第10節4月19日(土)山形 14:00 愛媛 [NDスタ]甲府 14:00 長崎 [JITス]鳥栖 14:00 山口 [駅スタ]4月20日(日)熊本 13:00 仙台 [えがおS]札幌 14:00 藤枝 [プレド]秋田 14:00 磐田 [ソユスタ]千葉 14:00 大分 [フクアリ]富山 14:00 いわき [富山]徳島 14:00 水戸 [鳴門大塚]今治 14:00 大宮 [アシさと]第11節4月25日(金)仙台 19:00 愛媛 [Qスタ]水戸 19:00 甲府 [Ksスタ]大宮 19:00 札幌 [NACK]千葉 19:00 秋田 [フクアリ]磐田 19:00 大分 [ヤマハ]藤枝 19:00 熊本 [藤枝サ]鳥栖 19:00 山形 [駅スタ]長崎 19:00 いわき [ピースタ]4月26日(土)山口 14:00 今治 [みらスタ]徳島 14:00 富山 [鳴門大塚]第12節4月29日(火)札幌 14:00 長崎 [プレド]秋田 14:00 徳島 [ソユスタ]いわき 14:00 大宮 [ハワスタ]水戸 14:00 今治 [Ksスタ]甲府 14:00 仙台 [JITス]富山 14:00 山形 [富山]熊本 14:00 千葉 [えがおS]大分 14:00 鳥栖 [クラド]磐田 15:00 山口 [ヤマハ]愛媛 15:00 藤枝 [ニンスタ]第13節5月3日(土)仙台 13:00 山口 [Qスタ]いわき 13:00 秋田 [ハワスタ]甲府 13:30 徳島 [JITス]山形 14:00 札幌 [NDスタ]大宮 14:00 富山 [NACK]藤枝 14:00 水戸 [藤枝サ]今治 14:00 磐田 [アシさと]鳥栖 14:00 千葉 [駅スタ]大分 14:00 熊本 [クラド]長崎 14:00 愛媛 [ピースタ]第14節5月6日(火)仙台 13:00 藤枝 [Qスタ]富山 13:55 長崎 [富山]札幌 14:00 磐田 [プレド]山形 14:00 大分 [NDスタ]山口 14:00 水戸 [みらスタ]秋田 15:00 甲府 [ソユスタ]愛媛 15:00 いわき [ニンスタ]熊本 15:00 今治 [えがおS]徳島 15:50 鳥栖 [鳴門大塚]千葉 未定 大宮 [国立]第15節5月10日(土)大宮 14:00 仙台 [NACK]5月11日(日)いわき 13:00 札幌 [ハワスタ]磐田 13:00 藤枝 [ヤマハ]水戸 14:00 秋田 [Ksスタ]徳島 14:00 山口 [鳴門大塚]今治 14:00 千葉 [アシさと]鳥栖 14:00 甲府 [駅スタ]長崎 14:00 山形 [ピースタ]富山 14:05 大分 [富山]熊本 15:00 愛媛 [えがおS]第16節5月17日(土)甲府 13:30 今治 [JITス]札幌 14:00 富山 [プレド]秋田 14:00 鳥栖 [ソユスタ]水戸 14:00 熊本 [Ksスタ]千葉 14:00 仙台 [フクアリ]磐田 14:00 いわき [ヤマハ]藤枝 14:00 大宮 [藤枝サ]5月18日(日)山口 14:00 山形 [SV下関]大分 14:00 長崎 [クラド]愛媛 18:00 徳島 [ニンスタ]第17節5月25日(日)いわき 13:00 仙台 [ハワスタ]山形 14:00 甲府 [NDスタ]山口 14:00 藤枝 [みらスタ]徳島 14:00 磐田 [鳴門大塚]鳥栖 14:00 札幌 [駅スタ]長崎 14:00 千葉 [ピースタ]熊本 16:00 秋田 [えがおS]6月7日(土)今治 18:00 大分 [アシさと]6月8日(日)大宮 14:00 愛媛 [NACK]富山 14:00 水戸 [富山]第18節5月31日(土)仙台 14:00 札幌 [Qスタ]秋田 14:00 富山 [ソユスタ]水戸 14:00 長崎 [Ksスタ]大宮 14:00 磐田 [NACK]千葉 14:00 山口 [フクアリ]藤枝 14:00 山形 [藤枝サ]鳥栖 14:00 愛媛 [駅スタ]今治 18:05 徳島 [アシさと]大分 19:00 甲府 [クラド]6月1日(日)いわき 14:00 熊本 [ハワスタ]第19節6月14日(土)水戸 18:00 鳥栖 [Ksスタ]6月15日(日)札幌 14:00 今治 [プレド]富山 14:00 藤枝 [富山]山口 14:00 いわき [みらスタ]山形 16:00 仙台 [NDスタ]磐田 17:00 愛媛 [エコパ]長崎 17:00 大宮 [ピースタ]大分 18:00 秋田 [クラド]甲府 18:30 熊本 [JITス]徳島 19:00 千葉 [鳴門大塚]第20節6月21日(土)いわき 16:00 富山 [ハワスタ]愛媛 18:00 山口 [ニンスタ]今治 18:00 水戸 [アシさと]大宮 19:00 鳥栖 [NACK]千葉 19:00 磐田 [フクアリ]藤枝 19:00 札幌 [藤枝サ]徳島 19:00 大分 [鳴門大塚]6月22日(日)熊本 13:35 長崎 [えがおS]秋田 14:00 山形 [ソユスタ]仙台 18:00 甲府 [未定]第21節6月28(土)札幌 14:00 熊本 [プレド]水戸 18:00 徳島 [Ksスタ]富山 18:00 千葉 [富山]甲府 18:30 愛媛 [JITス]山形 19:00 長崎 [NDスタ]藤枝 19:00 今治 [藤枝サ]山口 19:00 秋田 [みらスタ]鳥栖 19:00 いわき [駅スタ]大分 19:00 大宮 [クラド]磐田 19:30 仙台 [ヤマハ]第22節7月5日(土)札幌 14:00 山口 [プレド]秋田 18:00 水戸 [ソユスタ]長崎 18:00 大分 [ピースタ]仙台 19:00 富山 [ユアスタ]大宮 19:00 いわき [NACK]千葉 19:00 鳥栖 [フクアリ]徳島 19:00 藤枝 [鳴門大塚]今治 19:00 甲府 [アシさと]7月6日(日)熊本 18:00 磐田 [えがおS]愛媛 19:00 山形 [ニンスタ]第23節7月12日(土)秋田 18:00 熊本 [ソユスタ]いわき 18:00 長崎 [ハワスタ]水戸 18:00 富山 [Ksスタ]今治 18:05 愛媛 [アシさと]甲府 18:30 大宮 [JITス]山形 19:00 千葉 [NDスタ]藤枝 19:00 仙台 [藤枝サ]山口 19:00 徳島 [みらスタ]鳥栖 19:00 大分 [駅スタ]磐田 19:30 札幌 [ヤマハ]第24節8月2日(土)札幌 14:00 鳥栖 [プレド]富山 18:00 大宮 [富山]長崎 18:00 仙台 [ピースタ]甲府 18:30 山形 [JITス]千葉 19:00 いわき [フクアリ]藤枝 19:00 山口 [藤枝サ]徳島 19:00 愛媛 [鳴門大塚]大分 19:00 今治 [クラド]磐田 19:30 秋田 [ヤマハ]8月3日(日)熊本 19:00 水戸 [えがおS]第25節8月9日(土)秋田 18:00 藤枝 [ソユスタ]長崎 18:00 札幌 [ピースタ]大宮 19:00 千葉 [NACK]今治 19:00 熊本 [アシさと]大分 19:00 富山 [クラド]8月10日(日)いわき 18:00 磐田 [ハワスタ]仙台 19:00 徳島 [ユアスタ]山形 19:00 水戸 [NDスタ]愛媛 19:00 鳥栖 [ニンスタ]8月11日(月)山口 19:00 甲府 [みらスタ]第26節8月16日(土)札幌 14:00 秋田 [プレド]水戸 18:00 磐田 [Ksスタ]富山 18:00 今治 [富山]山形 19:00 いわき [NDスタ]千葉 19:00 徳島 [フクアリ]山口 19:00 仙台 [みらスタ]熊本 19:00 藤枝 [えがおS]8月17日(日)甲府 18:30 大分 [JITス]愛媛 19:00 大宮 [ニンスタ]鳥栖 19:00 長崎 [駅スタ]第27節8月23日(土)秋田 18:00 今治 [ソユスタ]いわき 18:00 大分 [ハワスタ]甲府 18:30 札幌 [JITス]大宮 19:00 熊本 [NACK]藤枝 19:00 愛媛 [藤枝サ]徳島 19:00 山形 [鳴門大塚]鳥栖 19:00 水戸 [駅スタ]磐田 19:30 富山 [ヤマハ]8月24日(日)長崎 18:00 山口 [ピースタ]仙台 19:00 千葉 [ユアスタ]第28節8月30日(土)札幌 14:00 大宮 [プレド]水戸 18:00 山口 [Ksスタ]富山 18:30 熊本 [富山]山形 19:00 鳥栖 [NDスタ]千葉 19:00 甲府 [フクアリ]徳島 19:00 秋田 [鳴門大塚]今治 19:00 いわき [アシさと]8月31日(日)長崎 18:00 藤枝 [ピースタ]愛媛 19:00 仙台 [ニンスタ]大分 19:00 磐田 [クラド]第29節9月13日(土)札幌 vs いわき [プレド]大宮 vs 長崎 [NACK]甲府 vs 鳥栖 [JITス]磐田 vs 今治 [ヤマハ]藤枝 vs 大分 [藤枝サ]9月14日(日)秋田 vs 愛媛 [ソユスタ]山形 vs 富山 [NDスタ]山口 vs 千葉 [みらスタ]9月15日(月)熊本 vs 徳島 [えがおS]9月13日(土)or14日(日)or15日(月)仙台 vs 水戸 [ユアスタ]第30節9月20日(土)仙台 vs 山形 [ユアスタ]いわき vs 水戸 [ハワスタ]大宮 vs 今治 [NACK]甲府 vs 秋田 [JITス]藤枝 vs 磐田 [藤枝サ]徳島 vs 札幌 [鳴門大塚]愛媛 vs 千葉 [ニンスタ]鳥栖 vs 熊本 [駅スタ]長崎 vs 富山 [ピースタ]大分 vs 山口 [クラド]第31節9月27日(土)札幌 vs 仙台 [プレド]山形 vs 山口 [NDスタ]いわき vs 甲府 [ハワスタ]千葉 vs 熊本 [フクアリ]磐田 vs 大宮 [ヤマハ]今治 vs 鳥栖 [アシさと]大分 vs 愛媛 [クラド]9月28日(日)秋田 vs 長崎 [ソユスタ]水戸 vs 藤枝 [Ksスタ]富山 vs 徳島 [富山]第32節10月4日(土)札幌 vs 山形 [プレド]千葉 vs 長崎 [フクアリ]甲府 vs 磐田 [JITス]藤枝 vs 富山 [藤枝サ]10月5日(日)秋田 vs 大分 [ソユスタ]山口 vs 鳥栖 [みらスタ]徳島 vs 今治 [鳴門大塚]愛媛 vs 水戸 [ニンスタ]熊本 vs いわき [えがおS]10月4日(土)or5日(日)仙台 vs 大宮 [ユアスタ]第33節10月18日(土)いわき vs 愛媛 [ハワスタ]大宮 vs 藤枝 [NACK]磐田 vs 徳島 [ヤマハ]鳥栖 vs 秋田 [未定]長崎 vs 甲府 [ピースタ]10月19日(日)山形 vs 熊本 [NDスタ]水戸 vs 千葉 [Ksスタ]富山 vs 札幌 [富山]今治 vs 山口 [アシさと]大分 vs 仙台 [クラド]第34節10月25日(土)藤枝 vs 甲府 [藤枝サ]長崎 vs 今治 [ピースタ]10月26日(日)札幌 vs 水戸 [プレド]秋田 vs 千葉 [ソユスタ]山形 vs 大宮 [NDスタ]山口 vs 富山 [みらスタ]徳島 vs いわき [鳴門大塚]愛媛 vs 磐田 [ニンスタ]熊本 vs 大分 [えがおS]10月25日(土)or26日(日)仙台 vs 鳥栖 [ユアスタ]第35節11月2日(日)いわき vs 藤枝 [ハワスタ]大宮 vs 秋田 [NACK]千葉 vs 札幌 [フクアリ]甲府 vs 水戸 [JITス]富山 vs 愛媛 [富山]磐田 vs 長崎 [ヤマハ]今治 vs 仙台 [アシさと]鳥栖 vs 徳島 [駅スタ]熊本 vs 山口 [えがおS]大分 vs 山形 [クラド]※ルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、開催日が変更となる可能性あり第36節11月8日(土)札幌 vs 大分 [プレド]愛媛 vs 長崎 [ニンスタ]11月9日(日)秋田 vs いわき [ソユスタ]山形 vs 今治 [NDスタ]水戸 vs 大宮 [Ksスタ]千葉 vs 藤枝 [フクアリ]富山 vs 鳥栖 [富山]山口 vs 磐田 [みらスタ]徳島 vs 甲府 [鳴門大塚]11月8日(土)or9日(日)仙台 vs 熊本 [ユアスタ]第37節11月23日(日)秋田 vs 仙台 [ソユスタ]いわき vs 山口 [ハワスタ]大宮 vs 徳島 [NACK]甲府 vs 富山 [JITス]磐田 vs 山形 [ヤマハ]藤枝 vs 鳥栖 [藤枝サ]愛媛 vs 熊本 [ニンスタ]今治 vs 札幌 [アシさと]長崎 vs 水戸 [ピースタ]大分 vs 千葉 [クラド]第38節11月29日(土)札幌 vs 愛媛 [プレド]仙台 vs いわき [ユアスタ]山形 vs 藤枝 [NDスタ]水戸 vs 大分 [Ksスタ]千葉 vs 今治 [フクアリ]富山 vs 秋田 [富山]山口 vs 大宮 [みらスタ]徳島 vs 長崎 [鳴門大塚]鳥栖 vs 磐田 [駅スタ]熊本 vs 甲府 [えがおS]