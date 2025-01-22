¡Ø¿åÍË¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡ÙÎë°æµ®Ç·¡¢°¦¸¤¤È¡È¥¢¥ÊÀã¡É¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¿·¤·¤¤±üÍÍ¤«¤È¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»È¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¿åÍË¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù´ë²è¡¦½Ð±é¼Ô¤Ç¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÎë°æµ®Ç·»á¡Ê62¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤¯¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¿·¤·¤¤±üÍÍ¤«¤È¡×°¦¸¤¤È¡È¥¢¥ÊÀã¡É¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿Îë°æµ®Ç·
¡¡Îë°æ¤Ï¡Ö1·î18Æü¤Ï¥â¥É¥ê¥Ã¥Á·¯6ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡£¥±¡¼¥¤Ï6Ëç½Å¤Í¡×¤È°¦¸¤¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥¢¥Ê¡ÊÎë°æ»á¡Ë¤È¥ª¥é¥Õ¡Ê°¦¸¤¡Ë¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÏÃÂÀ¸Æü¹±Îã¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Îë°æ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Ë¥ã¤È¥Ü¥ó¥É¡£º£Ç¯¤Ï¥¢¥Ê¤È¥ª¥é¥Õ¡£ÍèÇ¯¤Ï²¿¤ò¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥ß¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿w¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡Ä°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡ÖºÇ¹â²á¤®¤Þ¤¹ °Õ³°¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¹â¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª²½¾Ñ¤¬¾å¼ê¡×¡Ö¿·¤·¤¤±üÍÍ¤«¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¿·¤·¤¤±üÍÍ¤«¤È¡×°¦¸¤¤È¡È¥¢¥ÊÀã¡É¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿Îë°æµ®Ç·
¡¡Îë°æ¤Ï¡Ö1·î18Æü¤Ï¥â¥É¥ê¥Ã¥Á·¯6ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡£¥±¡¼¥¤Ï6Ëç½Å¤Í¡×¤È°¦¸¤¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥¢¥Ê¡ÊÎë°æ»á¡Ë¤È¥ª¥é¥Õ¡Ê°¦¸¤¡Ë¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÏÃÂÀ¸Æü¹±Îã¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Îë°æ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Ë¥ã¤È¥Ü¥ó¥É¡£º£Ç¯¤Ï¥¢¥Ê¤È¥ª¥é¥Õ¡£ÍèÇ¯¤Ï²¿¤ò¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥ß¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿w¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡Ä°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡ÖºÇ¹â²á¤®¤Þ¤¹ °Õ³°¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¹â¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª²½¾Ñ¤¬¾å¼ê¡×¡Ö¿·¤·¤¤±üÍÍ¤«¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£