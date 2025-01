デビューから半世紀を迎えたハローキティの展覧会『Hello Kitty展』が、2025年6月24日(火)から8月31日(日)まで福岡市美術館にて開催されることが決定した。



デビューから半世紀を迎え、今や世界中で知られ、愛されているサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」。

「Hello Kitty 展 ―わたしが変わるとキティも変わる―」ではハローキティグッズ史上最大量のグッズ展示をはじめ、個性あふれるアーティストとのコラボ作品、オリジナル映像コンテンツなど様々なコーナーでそのユニークさを紐解いていく。



楽しいフォトスポットも盛りだくさん。足を運べば、ハローキティのその魅力にますますメロメロになること間違いなしかも?



愛され続ける「ハローキティ」の魅力を、ぜひその目でお確かめを!



(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650733