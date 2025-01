【NO\NAME】2月5日 連載終了予定

Rafal Jaki氏は、同氏が原作を務める少年ジャンプ+で連載中のマンガ「NO\NAME」の連載が14話で終了すると発表した。14話は2月5日に掲載予定。

「NO\NAME」はRafal Jaki氏が原作、MACHINE GAMU氏が作画を務めるマンガ。名前が能力に直結する世界で、「北欧命名局」のエージェントが捜査に乗り出すストーリーを描く。

Rafal Jaki氏が公開した画像

