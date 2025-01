【第1話「天良木光定は肯定する」】1月22日 公開

小学館は、「うえきの法則」の福地翼氏による新作連載マンガ「パラショッパーズ」の第1話「天良木光定は肯定する」を、1月22日に「サンデーうぇぶり」で公開した。

「パラショッパーズ」は、すべてのものを肯定的に考えることができる高校生、天良木光定が、ある日突然スマホに現れた謎のアプリ「パラショッパーズ」でうっかり能力を購入してしまったことから、戦いに巻き込まれる物語。

1月22日現在、「サンデーうぇぶり」では、福地翼氏による特別読み切りマンガ「うえきの法則 エキシビジョン」も1週間限定で読むことができる。

