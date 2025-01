佐々木朗希がレイカーズ本拠地に登場…レブロンと握手、八村塁と“LAポーズ”で記念撮影

1月22日(現地時間21日)、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した佐々木朗希がロサンゼルス・レイカーズvsワシントン・ウィザーズの試合会場を訪れたようだ。『ESPN Los Angeles』が公式Xに佐々木の動画を投稿した。

クリプトドットコム・アリーナのコートサイド最前列ベンチに座っていた佐々木のもとに、レイカーズのレブロン・ジェームズが歩み寄って握手。“キング”の登場に佐々木はすぐさま立ち上がって言葉を交わすと、アップの様子を間近で見守った。

次のシーンではレイカーズの八村塁が登場。自身が頻繁に披露する“LAポーズ”を佐々木へレクチャーする仕草を見せ、両者は白い歯をのぞかせながら写真撮影に応じた。

同じロサンゼルスを本拠地とすることはもちろん、かつてレイカーズで活躍したマジック・ジョンソン氏がドジャースの共同オーナーを務めていることもあり、両球団の親交は深い。

Rōki Sasaki and Lebron James 🤯🤝

- ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) January 22, 2025