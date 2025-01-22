¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¹ËÅÏ¤ê¹ñ²ñ¤Ø¡¡ÌîÅÞ3ÅÞ¤ÈÆ±»þÀ¯ºö¶¨µÄ¤Ç¶î¤±°ú¤¡¡Íî¤È¤·¤É¤³¤íÃµ¤ê¹ç¤¤
¡¡ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤òÁ°¤Ë21Æü¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌîÅÞ¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤Î³èÏ©¤ò¸«½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥³¥¹¥Ñ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¹ñÌ±Ì±¼ç´´»öÄ¹¤¬ÈãÈ½¡¡ÌîÅÞ3ÅÞ¤ÈÆ±»þ¶¨µÄ¤ÎÍ¿ÅÞ
¢£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¹ËÅÏ¤ê¹ñ²ñ¤Ø¡¡3ÅÞ¤ÈÀ¯ºö¶¨µÄ
¡¡24Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö25Ç¯ÅÙÍ½»»¡×¤ò¤¹¤ó¤Ê¤êÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢À¯¸¢°Ý»ý¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÐÇËÌÐÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÌîÅÞ¤Î»¿À®¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Í½»»¤âË¡°Æ¤âÄÌ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤È¤â¤À¡Ù¤ÈÀ¤ÏÀ¤ò¾úÀ®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Ï21Æü¡¢ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÀ¯ºöÀÕÇ¤¼Ô¤Î²ñ¹ç¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°Õ¸«¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂçÊÑ½ÅÍ×¤À¡£½ÏµÄ¤Î¹ñ²ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Î©·û¤Ï¡¢¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©Ìµ½þ²½¤Ê¤É¤ò25Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤è¤¦Í¿ÅÞ¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡½ÅÆÁÏÂÉ§À¯Ä´²ñÄ¹
¡Ö¼«¸ø²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Î¾õ¶·¤Î½°µÄ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹ÌîÅÞ¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Í¿ÅÞÂ¦¤âÁêÅö¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡Í¿ÅÞ¤Ï22Æü¤â°ú¤Â³¤¡¢¶µ°éÌµ½þ²½¤ò·Ç¤²¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¤Þ¤¿Ç¯¼ý¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¤òÁÊ¤¨¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀ¯ºöÀÕÇ¤¼ÔÆ±»Î¤Ç¶¨µÄ¤·¤Þ¤¹¡£¢£ÌîÅÞ3ÅÞ¤ÈÆ±»þ¶¨µÄ¡¡Íî¤È¤·¤É¤³¤íÃµ¤ê¹ç¤¤
¡¡Í½»»À®Î©¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤º£¡¢ÌîÅÞ3ÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ëÍ¿ÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¿ºÍÕ´´»öÄ¹
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ä¸å¤í¤Ë¤¤¤ëÌò½ê¤Ï¡¢¤É¤³¤ÎÀ¯ÅÞ¤È¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤é°ìÈÖ°Â¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯Í½»»¤òÄÌ¤»¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Í¿ÅÞ¤ÎÊ¢¤ÎÆâ¤ò¼«Ì±ÅÞÃ´Åöµ¼Ô¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¡À¯¼£Éô¡¡¼«Ì±ÅÞÃ´Åö¿¹ÍÎ²ðµ¼Ô
¡ÖÍ½»»À®Î©¤Ë¤ÏÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¹ç°Õ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ê¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Ï¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌîÅÞ¤È¼êÃµ¤ê¤Ç¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ø¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ì¤È¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¬¡¢°Ý¿·¤ÏÂÐ°Æ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¶¨µÄ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°Ý¿·¤¬·Ç¤²¤ë¶µ°éÌµ½þ²½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤è¤ê¤âÄã¥³¥¹¥È¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡×
¡¡ÌîÅÞ¤È¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÊâ¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ÎÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¿¹µ¼Ô
¡ÖÎ©·û¤¬µá¤á¤ëµë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸«¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Î©·û¤Î¼çÄ¥¤ò¤Î¤ó¤Ç¤âÍ½»»°Æ¤Ø¤Î»¿À®¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡£¹ñ²ñ¤Ç¤Î¿³µÄ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÌîÅÞÂ¦¤È¤Î¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¡¢Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤ÎÃµ¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¯¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯1·î22ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë