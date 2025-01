【MPG 321URXW QD-OLED/MPG 325CQRXF】1月30日 発売予定価格 MPG 321URXW QD-OLED:217,800円前後MPG 325CQRXF:77,000円前後

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター「MPG 321URXW QD-OLED」および「MPG 325CQRXF」を1月30日に発売する。価格は「MPG 321URXW QD-OLED」が217,800円前後、「MPG 325CQRXF」が77,000円前後。

「MPG 321URXW QD-OLED」は量子ドットと有機ELを組み合わせたQD-OLEDパネルを搭載し、4K/240Hzに対応するゲーミングモニター。現在販売中の「MPG 321URX」のバリエーションモデルで、MSIの「MPG」シリーズでは初のホワイトデザインを採用し、デスクや部屋の環境に合わせてモデルを選択できるようになった。

「MPG 325CQRXF」は、人間の視野とほぼ同じ湾曲率となる1,000Rの湾曲パネルを採用したゲーミングモニター。RAPID VAパネルを搭載し、2,560×1,440ドットのWQHD解像度、リフレッシュレートは280Hzとなっている。また、最大98WのUSB PD給電やKVMスイッチに対応している。

