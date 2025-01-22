ÀîÀ¾¸»ÖÏº¡Ø¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È ¤ª¤ï¤ê¤È ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¡½¤Þ¤À¸«¤Ì¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äï»Ò¤Ø¡½¡Ù¡¿¤Ï¤¸¤á¤Ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÈÏÂµí¡É¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¤·¤Æ»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ÃË¡¦ÀîÀ¾¸»ÖÏº¡£
¡Ø¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È ¤ª¤ï¤ê¤È ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È ¡½¤Þ¤À¸«¤Ì¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äï»Ò¤Ø¡½¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
2024Ç¯¤Î¡ÈÏÂµí¡É²ò»¶¸å¤Ë½é¤á¤Æ¸ì¤ë¡¢Ì¡ºÍ¤Î¤³¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¤âÇ¯´Ö500¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤³¤Ê¤¹·Ý¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¾Ð¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò¼«¤é¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È ¤ª¤ï¤ê¤È ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È ¡½¤Þ¤À¸«¤Ì¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äï»Ò¤Ø¡½¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï½ñÀÒ¡Ø¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È ¤ª¤ï¤ê¤È ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È ¡½¤Þ¤À¸«¤Ì¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äï»Ò¤Ø¡½¡Ù¡ÊÀîÀ¾¸»ÖÏº/KADOKAWA¡¢2025Ç¯2·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¢£¡¤Ï¤¸¤á¤Ë
¢¨½ñÀÒ¤Î¼ýÏ¿½ç¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡Ì¡ºÍ»Õ¤ò¼¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏËÜ¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤«¤éÌó20Ç¯Á°¡£°ÊÁ°¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢17Ç¯¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ã»¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²¿¤ò´ð½à¤Ë¸ì¤ë¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¯¤·¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤ò¼¤á¤ë¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ë¤Ï·Ý¿Í¤òÍÜÀ®¤¹¤ëNSC¤È¤¤¤¦³Ø¹»¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ØÆþ³Ø¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÏÂçºå¤ÎÅìÂçºå»Ô¤È¤¤¤¦³¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÚÍË¤Î¤ªÃë¤Ë¤ÏµÈËÜ¿·´î·à¤ò¸«¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÇÍ§Ã£¤È¤½¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¸²½º×¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿»÷»ö¤â¤ä¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤â´ØÀ¾¤Ç¤Ï³Æ¶É¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¾Þ¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¥Í¥¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬Äê´üÅª¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·à¾ì¤Î´óÀÊ¤Ë¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¤ÆÀ¸¤ÎÉñÂæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎ®¤¹Ì¡ºÍÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë°é¤Á¡¢ËÍ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤ª¾Ð¤¤¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡NSC¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÇùÁ³¤È¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¡¢¤½¤ó¤ÊÉâ¤Ä¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂè°ìÊâÌÜ¤È¤·¤Æ·à¾ì¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿Éð´ï¤¬¡ÈÌ¡ºÍ¡É¤À¤Ã¤¿¡£Ì¡ºÍ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥È¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤¬¡ÈÌ¡ºÍ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£À²¤ì¤Æ·à¾ìÆþ¤ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤Ï¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î·è¾¡¤Ë¤Ç¤ë¤¿¤á¤ËÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¹¹¤ËÁ´¹ñ¤ØÈôÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿Ì¡ºÍ¤ò¤ä¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤¬Ì¡ºÍ¤Ø¤Î°¦¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥¿¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Î¥Æ¥ì¥Ó»Å»ö¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÌ¡ºÍ¤¬³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÀ³Î¤Ë¡È¼«Ê¬¤ÏÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿»þ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤âÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹¤¯Â³¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦Ì¡ºÍ»Õ¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã£À®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òËþÀÊ¤ÇËä¤á¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡£Æü¡¹¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤ëÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤±ó¤¤¾ì½ê¤â¡¢ÅÓÃæ¤Ç¸½ºßÃÏ¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãå¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÆ»É¸¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ò»¶¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£»×¤¨¤Ð¡¢ÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ºÍÇ½¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ò¹©É×¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾¤ÏÂÎ¤òÉ½¤¹¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈµíÊâ¡É¤Î¤è¤¦¤ËÃÙ¤¯¤È¤âÃå¼Â¤Ë¤ÏÊâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤â¤¦»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÌ¡ºÍ¤ÎÀ¤³¦¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ê¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿»þ¡¢¿´¤Ë¾¯¤·¤ÎÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ¾Íµ¤¬¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤ÈÈ¾¾Ð¤¤¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÄï»Ò¤Ï¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡¡Ì¡ºÍ»Õ¤È¤¤¤¨¤Ðº£¤Ç¤³¤½ÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÎ¤Ï¼«Ê¬¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¡¢¡ÖÄï»Ò¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£»ÕÄï¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Äï»Ò¤Ï»Õ¾¢¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¡¢²ÙÊª»ý¤Á¡¢°áÁõ¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¤À¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇÄï»Ò¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¡¢·Ý¤ÎÉôÊ¬°Ê³°¤Ë¤â¡¢»Õ¾¢¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤òÃµ¤·¤Æ¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÕÄï´Ø·¸¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤âÄï»Ò¤ò¼è¤ë·Ý¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óËÍ¤â¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¾Ú¤ò¡¢°ìºý¤ÎËÜ¤Ë»Ä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÌ¡ºÍ»Õ¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤¯Ã¯¤«¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤ä¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£²¿¤ò·Ð¸³¤·¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¡¢²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡£¤½¤ì¤é¤¬À¤Âå¤ò¤³¤¨¤Æ¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë¤Ç¤â¸åÀ¤¤Ø¤È繫¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤È¼«¸ÊËþÂ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢É®¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äï»Ò¤ØÊû¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤ÇÄÖ¤ë¡¢°ì¿Í¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¼«ÅÁÅª¤ÊËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È ¤ª¤ï¤ê¤È ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È ¡½¤Þ¤À¸«¤Ì¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äï»Ò¤Ø¡½¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
2024Ç¯¤Î¡ÈÏÂµí¡É²ò»¶¸å¤Ë½é¤á¤Æ¸ì¤ë¡¢Ì¡ºÍ¤Î¤³¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¤âÇ¯´Ö500¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤³¤Ê¤¹·Ý¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¾Ð¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò¼«¤é¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È ¤ª¤ï¤ê¤È ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È ¡½¤Þ¤À¸«¤Ì¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äï»Ò¤Ø¡½¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¤Ï¤¸¤á¤Ë
¢¨½ñÀÒ¤Î¼ýÏ¿½ç¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡Ì¡ºÍ»Õ¤ò¼¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏËÜ¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤«¤éÌó20Ç¯Á°¡£°ÊÁ°¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢17Ç¯¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ã»¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²¿¤ò´ð½à¤Ë¸ì¤ë¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¯¤·¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤ò¼¤á¤ë¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ë¤Ï·Ý¿Í¤òÍÜÀ®¤¹¤ëNSC¤È¤¤¤¦³Ø¹»¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ØÆþ³Ø¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÏÂçºå¤ÎÅìÂçºå»Ô¤È¤¤¤¦³¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÚÍË¤Î¤ªÃë¤Ë¤ÏµÈËÜ¿·´î·à¤ò¸«¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÇÍ§Ã£¤È¤½¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¸²½º×¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿»÷»ö¤â¤ä¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤â´ØÀ¾¤Ç¤Ï³Æ¶É¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¾Þ¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¥Í¥¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬Äê´üÅª¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·à¾ì¤Î´óÀÊ¤Ë¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¤ÆÀ¸¤ÎÉñÂæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎ®¤¹Ì¡ºÍÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë°é¤Á¡¢ËÍ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤ª¾Ð¤¤¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡NSC¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÇùÁ³¤È¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¡¢¤½¤ó¤ÊÉâ¤Ä¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂè°ìÊâÌÜ¤È¤·¤Æ·à¾ì¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿Éð´ï¤¬¡ÈÌ¡ºÍ¡É¤À¤Ã¤¿¡£Ì¡ºÍ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥È¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤¬¡ÈÌ¡ºÍ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£À²¤ì¤Æ·à¾ìÆþ¤ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤Ï¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î·è¾¡¤Ë¤Ç¤ë¤¿¤á¤ËÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¹¹¤ËÁ´¹ñ¤ØÈôÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿Ì¡ºÍ¤ò¤ä¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤¬Ì¡ºÍ¤Ø¤Î°¦¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥¿¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Î¥Æ¥ì¥Ó»Å»ö¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÌ¡ºÍ¤¬³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÀ³Î¤Ë¡È¼«Ê¬¤ÏÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿»þ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤âÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹¤¯Â³¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦Ì¡ºÍ»Õ¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã£À®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òËþÀÊ¤ÇËä¤á¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡£Æü¡¹¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤ëÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤±ó¤¤¾ì½ê¤â¡¢ÅÓÃæ¤Ç¸½ºßÃÏ¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãå¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÆ»É¸¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ò»¶¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£»×¤¨¤Ð¡¢ÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ºÍÇ½¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ò¹©É×¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾¤ÏÂÎ¤òÉ½¤¹¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈµíÊâ¡É¤Î¤è¤¦¤ËÃÙ¤¯¤È¤âÃå¼Â¤Ë¤ÏÊâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤â¤¦»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÌ¡ºÍ¤ÎÀ¤³¦¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ê¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿»þ¡¢¿´¤Ë¾¯¤·¤ÎÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ¾Íµ¤¬¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤ÈÈ¾¾Ð¤¤¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÄï»Ò¤Ï¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡¡Ì¡ºÍ»Õ¤È¤¤¤¨¤Ðº£¤Ç¤³¤½ÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÎ¤Ï¼«Ê¬¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¡¢¡ÖÄï»Ò¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£»ÕÄï¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Äï»Ò¤Ï»Õ¾¢¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¡¢²ÙÊª»ý¤Á¡¢°áÁõ¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¤À¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇÄï»Ò¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¡¢·Ý¤ÎÉôÊ¬°Ê³°¤Ë¤â¡¢»Õ¾¢¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤òÃµ¤·¤Æ¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÕÄï´Ø·¸¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤âÄï»Ò¤ò¼è¤ë·Ý¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óËÍ¤â¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¾Ú¤ò¡¢°ìºý¤ÎËÜ¤Ë»Ä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÌ¡ºÍ»Õ¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤¯Ã¯¤«¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤ä¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£²¿¤ò·Ð¸³¤·¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¡¢²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡£¤½¤ì¤é¤¬À¤Âå¤ò¤³¤¨¤Æ¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë¤Ç¤â¸åÀ¤¤Ø¤È繫¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤È¼«¸ÊËþÂ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢É®¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äï»Ò¤ØÊû¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤ÇÄÖ¤ë¡¢°ì¿Í¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¼«ÅÁÅª¤ÊËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£